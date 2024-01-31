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CHP'de Çankaya savaşı! İmamoğlu'ndan 'Buğra Gökçe'li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu'ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı

CHP iç hesaplaşma ve entrikalarla boğuşuyor. İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi Cemil Tugay aday gösterildi. Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti. Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı. Kavganın ikinci raundu ise Çankaya'da baş gösterdi. Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor. İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı. Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 10:06 Güncelleme 31 Ocak 2024, 10:28
CHP’de Çankaya savaşı! İmamoğlu’ndan ’Buğra Gökçe’li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu’ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlere giderayak sistem kilitlendi. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

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SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ
Binbir kaos, kavga ve entrika sonrası İzmir adayı Cemil Tugay olarak açıklanırken; kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in üzeri çizildi.

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Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

'ÖZGÜR'LEŞME HAMLESİ... "LİSTEYİ BİZZAT BEN ÇALIŞTIM"
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi İzmir'den aday yapmak istediği, İzmir'in ilçelerini de kendisinin belirlemek için kolları sıvadığu kulislerde çokça konuşuldu.

Cemil Tugay'ı İzmir adayı olarak açıklayıp, "Listeyi bizzat ben çalıştım" diyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na "Genel Başkan benim, listeyi ben belirlerim" mesajını göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğrafta: İzmir adaylarının belirlendiği sırada Özgür ÖzelFotoğrafta: İzmir adaylarının belirlendiği sırada Özgür Özel

PARTİ İÇİNDE 'İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI' YORUMLARI
CHP Parti Meclisi'nde (PM) belirlenen İzmir listesine ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir listesini kendi belirledi. Ekrem İmamoğlu, İzmir'de devre dışı bırakıldı" yorumları yapılıyor.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN DEĞİŞİMİ TAM FİYASKO ÇIKTI"
İzmir adaylarına ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir'i kendisi, kendi MYK'sı ile belirledi. İmamoğlu'na dokundurtmadı. İmamoğlu İzmir'de devre dışı bırakıldı. Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye edildi" yorumları yapıldı.

CHP'li bir milletvekili ise "İzmir'de adaylar ilgi yaratmadı. Özgür Bey'in değişimi tam bir fiyasko çıktı" iddiasını dile getirdi.

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İMAMOĞLU EKİBİ TEPKİLİ
'Cemil Tugay' kararına başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin sert tepki gösterdiği iddia edildi. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi.

İKİNCİ RAUNT ÇANKAYA
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.

Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Buğra GökçeFotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Buğra Gökçe



İZMİR'DE DEVRE DIŞI KALAN İMAMOĞLU ÇANKAYA İÇİN BASTIRIYOR
Özgür Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.

BUĞRA GÖKÇE DAYATMASI
tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında ise "Buğra Gökce Çankaya'nın adayı olabilir. İmamoğlu'nun bunun için bastırdığı söyleniyor" kulis bilgisi paylaşıldı.

Alper Taşdelen ve Kemal KılıçdaroğluAlper Taşdelen ve Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU'NUN DA BİR HESABI VAR... ÇANKAYA'DA O İSİM İÇİN LOBİ FAALİYETLERİ
CHP, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da boş durmadığı Çankaya adayı için lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.

Kurultay sürecinde kendisine destek veren belediye başkanlarının tek tek tasfiye edilmesinden rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun, Alper Taşdelen ile sık sık temas halinde olduğu, Taşdelen'in yeniden aday gösterilmesi için çalıştığı öne sürüldü.

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