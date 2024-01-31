CHP’de Çankaya savaşı! İmamoğlu’ndan ’Buğra Gökçe’li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu’ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı

İMAMOĞLU EKİBİ TEPKİLİ 'Cemil Tugay' kararına başta Gökhan Günaydın ve Özgür Karabat olmak üzere bir çok ismin sert tepki gösterdiği iddia edildi. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ise aday belirleme sürecinde teşkilata danışılmamasına isyan ederek genel merkezi terk ettiği belirtildi. İKİNCİ RAUNT ÇANKAYA Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizinde İzmir perdesi! Aday Cemil Tugay oldu... Olay gönderme: Listeyi ben çalıştım

Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu ve Buğra Gökçe







İZMİR'DE DEVRE DIŞI KALAN İMAMOĞLU ÇANKAYA İÇİN BASTIRIYOR

Özgür Özel, kendi avukatı olan Hüseyin Can Güner'i aday yapmak istiyor. Ekrem İmamoğlu önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.

BUĞRA GÖKÇE DAYATMASI

tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında ise "Buğra Gökce Çankaya'nın adayı olabilir. İmamoğlu'nun bunun için bastırdığı söyleniyor" kulis bilgisi paylaşıldı.