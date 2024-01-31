CHP’de Çankaya savaşı! İmamoğlu’ndan ’Buğra Gökçe’li İzmir intikamı... Kılıçdaroğlu’ndan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yerel seçimlere giderayak sistem kilitlendi. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.
SOYER'İN ÜZERİ ÇİZİLDİ
Binbir kaos, kavga ve entrika sonrası İzmir adayı Cemil Tugay olarak açıklanırken; kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Tunç Soyer'in üzeri çizildi.
Gelişmeye müteakip Soyer, "Yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
'ÖZGÜR'LEŞME HAMLESİ... "LİSTEYİ BİZZAT BEN ÇALIŞTIM"
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun eski mesai arkadaşı Buğra Gökçe'yi İzmir'den aday yapmak istediği, İzmir'in ilçelerini de kendisinin belirlemek için kolları sıvadığu kulislerde çokça konuşuldu.
Cemil Tugay'ı İzmir adayı olarak açıklayıp, "Listeyi bizzat ben çalıştım" diyen Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na "Genel Başkan benim, listeyi ben belirlerim" mesajını göndermesi de dikkatlerden kaçmadı.
Fotoğrafta: İzmir adaylarının belirlendiği sırada Özgür Özel
PARTİ İÇİNDE 'İMAMOĞLU DEVRE DIŞI KALDI' YORUMLARI
CHP Parti Meclisi'nde (PM) belirlenen İzmir listesine ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir listesini kendi belirledi. Ekrem İmamoğlu, İzmir'de devre dışı bırakıldı" yorumları yapılıyor.
"ÖZGÜR ÖZEL'İN DEĞİŞİMİ TAM FİYASKO ÇIKTI"
İzmir adaylarına ilişkin parti kulislerinde, "Özgür Özel İzmir'i kendisi, kendi MYK'sı ile belirledi. İmamoğlu'na dokundurtmadı. İmamoğlu İzmir'de devre dışı bırakıldı. Kılıçdaroğlu ekibi tasfiye edildi" yorumları yapıldı.
CHP'li bir milletvekili ise "İzmir'de adaylar ilgi yaratmadı. Özgür Bey'in değişimi tam bir fiyasko çıktı" iddiasını dile getirdi.