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Sabahat Akkiraz'ın kardeşine köpek saldırdı: "Sorun artık bir güvenlik sorunu"

Başıboş köpek sorunu, ulaşabildiği en tehlikeli boyutlara ulaştı. Son olarak ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşi, köpeklerin saldırısına uğradı. Sosyal medyadan duruma tepki gösteren Akkiraz, "Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu." dedi.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 17:53 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 18:19
Sabahat Akkiraz’ın kardeşine köpek saldırdı: Sorun artık bir güvenlik sorunu

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Türkiye'de masum çocukların ve vatandaşların ölümüne neden olan başıboş köpek sorunu, ulaşabildiği en tehlikeli boyutlara ulaştı. Konuya ilişkin bir süredir Meclis'e gelmesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik teklifi de son zamanların en önemli ana gündem maddesi haline geldi. Başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren yasa teklifinin önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.

Son olarak ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşi, köpeklerin saldırısına uğradı.

SORUN ARTIK BİR GÜVENLİK SORUNU
Sosyal medyadan duruma tepki gösteren Akkiraz, "Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu." dedi.

Konuyu belediyelerin çözemeyeceğinin altını çizen Akkiraz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

KARDEŞİM HASTANELİK OLACAKTI
"Dün kız kardeşim köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu."

AMERİKA'YI TEKRAR KEŞFETMEYE GEREK YOK
"Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız "medeni bir çözümü alın kullanın" Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum."

Ünlü türkücü kanunun çıkmasına destek verdiği için hayvanperestler tarafından linç edilmeye çalışıldı. Akkiraz, linç çetesine yine sosyal medyadan cevap verdi.

Ortada büyük bir sorun olduğunu belirten Akkiraz, "Yaşamdaşlarımız diyorum her zaman hayvanlar ve bitkiler için. Modern bir çözüm bulun demem "hayvanları katledin demek mi?" Siz gazetecisiniz ben sanatçı. Ben ölümden yana olabilir miyim? Ama ortada bir sorun var. Çözmesi gerekenler ne bütçe ayırıyor ne de eyleme geçiyor. Yol belli. Kanunlar belli. Yapanlar ve yapmayanlar da belli. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diyorum. Öldürün, itlaf edin demiyorum." ifadelerini kullandı.



Evinde köpeğiyle yaşadığını belirten Akkiraz kendisini linç etmeye çalışanlara tepki gösterek, "Beni linç edenler, aşağılayanlar, beddua edenler, hakaret edenler için söyleyeceğim tek söz; akılla menzil alınır kavga ve linçle değil. Belediyelere gelince; onların başka işleri var malum. O konuda yazdığımın arkasındayım. Ne yazık ki mütahitlerin belediyeleri halkın değil." dedi.

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