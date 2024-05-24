Sabahat Akkiraz'ın kardeşine köpek saldırdı: "Sorun artık bir güvenlik sorunu"

Ünlü türkücü kanunun çıkmasına destek verdiği için hayvanperestler tarafından linç edilmeye çalışıldı. Akkiraz, linç çetesine yine sosyal medyadan cevap verdi.
Ortada büyük bir sorun olduğunu belirten Akkiraz, "Yaşamdaşlarımız diyorum her zaman hayvanlar ve bitkiler için. Modern bir çözüm bulun demem "hayvanları katledin demek mi?" Siz gazetecisiniz ben sanatçı. Ben ölümden yana olabilir miyim? Ama ortada bir sorun var. Çözmesi gerekenler ne bütçe ayırıyor ne de eyleme geçiyor. Yol belli. Kanunlar belli. Yapanlar ve yapmayanlar da belli. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok diyorum. Öldürün, itlaf edin demiyorum." ifadelerini kullandı.
Evinde köpeğiyle yaşadığını belirten Akkiraz kendisini linç etmeye çalışanlara tepki gösterek, "Beni linç edenler, aşağılayanlar, beddua edenler, hakaret edenler için söyleyeceğim tek söz; akılla menzil alınır kavga ve linçle değil. Belediyelere gelince; onların başka işleri var malum. O konuda yazdığımın arkasındayım. Ne yazık ki mütahitlerin belediyeleri halkın değil." dedi.