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AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu

Milli iradeyi hedef alan, toplumsa fay hatlarını tetiklemek isteyen unsurlar, seçimlere sayılı bir zaman kala karanlık yüzlerini göstermeye başladı. AK Parti'nin 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken peş peşe gözaltılar da geldi. Polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan ateş açıldığı sırada sokakta yürüyen Ebru Güneş'in vurulup yere düştüğü görülüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 10:28 Güncelleme 12 Şubat 2024, 12:21
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA SALDIRGANLARIN PEŞİNDEN KOŞTU

Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, araçtan ateş açıldığı sırada sokakta yürüyen Ebru Güneş'in vurulup yere düştüğü görülüyor.

Alçak saldırıda Ebru Güneş'in vurulduğu anlar Alçak saldırıda Ebru Güneş'in vurulduğu anlar

Sokaktakiler silah sesleri duyup kaçışırken, bir kişinin otomobilin kenarında eğilerek kendini korumaya çalıştığı görülüyor. Bir süre sonra elinde silah olan başka bir kişi saldırganların peşinden koşuyor. Ardından elinde uzun namlulu silah olan başka bir kişinin de saldırganların kaçtığı yöne doğru gitti görülüyor.

MOBESELER İNCELEMEYE ALINDI

Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

ARAÇ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sabah'taki habere göre çok fazla tozlu ve kirli olduğu görülen aracın içerisinde bulunan boş kovanlar incelemeye alınırken olay sırasında araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

Onlara yardım eden aracı kiralayıp verdiği belirlenen kişinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.


BAKAN AÇIKLADI: 57 ADRESE BASKIN 17 ŞAHIS GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün (11 Şubat) yaptığı açıklamada AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 57 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

▶️ Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bir saldırganın yakalandığını açıklamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Başkan Erdoğan, "Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileten siyasi parti genel başkanlarına da teşekkür etti.



OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER
Alçak saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Silahlı saldırıda yeni görüntü!

Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

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Milli iradeyi hedef alan kalleş saldırı sonrası peş peşe kınama mesajları geldi.

"DEMOKRASİMİZE KASTEDEN HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.

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"BİZİ ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER"
AK Parti İBB adayı Murat Kurum, alçak saldırı sonrası Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye gitti.

Yetkililerden bilgi alan Kurum, "Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU KANLI SALDIRI ÜZERİNDEN SİYASİ RANT DEVŞİRDİ
CHP ise elim olay üzerinden siyasi rant devşirdi. Ekrem İmamoğlu, "Saldırının AK Parti ile ilgisi yok" paylaşımında bulundu. Bu duruma AK Parti'den yanıt gecikmedi.

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41 GÜN 6 SALDIRI
Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen saldırılar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. 31 Mart seçimleri öncesi 1 Ocak ve 8 Ocak'ta önce Müslümanları hedef alan saldırılar 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne yöneldi. DEAŞ'lı teröristler bir kişiyi acımasızca katletti. Farklı kesimleri hedef alarak seçimler öncesi korku iklimi oluşturmayı hedefleyen bu saldırıların ardından Filozof Ramazan lakaplı Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Bu saldırıdan günler sonra asrın çifte felaketinin yaşandığı depremin yıl dönümünde DHKP-C'li teröristler Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulundu. Son olarak eli silahlı alçaklar AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırdı.

41 gün 6 saldırı

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "6 saldırı 3'e bölmek gerekiyor. İlki inançlara yapılan bir saldırı, sadece bir camiye değil bir kiliseye de saldırı yapılıyor." dedi. Dini inançlara saldırının ardından adalet ve demokrasinin hedef alındığını belirten Karataş, "Saldırıyı yapanlar vatandaşın iradesini ortaya koymasını engellemeye çalışanlardır." dedi.

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