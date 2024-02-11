AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu

ARAÇ ORMANLIK ALANDA BULUNDU
Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu.
4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Sabah'taki habere göre çok fazla tozlu ve kirli olduğu görülen aracın içerisinde bulunan boş kovanlar incelemeye alınırken olay sırasında araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.
Onlara yardım eden aracı kiralayıp verdiği belirlenen kişinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.
BAKAN AÇIKLADI: 57 ADRESE BASKIN 17 ŞAHIS GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün (11 Şubat) yaptığı açıklamada AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 57 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bir saldırganın yakalandığını açıklamıştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.
Gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Başkan Erdoğan, "Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
"Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileten siyasi parti genel başkanlarına da teşekkür etti.
OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER
Alçak saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.
Milli iradeyi hedef alan kalleş saldırı sonrası peş peşe kınama mesajları geldi.
"DEMOKRASİMİZE KASTEDEN HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.
"BİZİ ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER"
AK Parti İBB adayı Murat Kurum, alçak saldırı sonrası Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye gitti.
Yetkililerden bilgi alan Kurum, "Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.