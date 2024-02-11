AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu

ARAÇ ORMANLIK ALANDA BULUNDU



Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU



Sabah'taki habere göre çok fazla tozlu ve kirli olduğu görülen aracın içerisinde bulunan boş kovanlar incelemeye alınırken olay sırasında araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

Onlara yardım eden aracı kiralayıp verdiği belirlenen kişinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.



BAKAN AÇIKLADI: 57 ADRESE BASKIN 17 ŞAHIS GÖZALTINDA



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün (11 Şubat) yaptığı açıklamada AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 57 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.