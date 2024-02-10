AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?





"HAYIRDIR MUHATTABIN KİM, KİMLERDEN ALDIN BİLGİYİ?"

Silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, A Haber ekranlarında Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi.



Yeniay şu ifadeleri kullandı:



Seçim kampanyasını başlattık ve sokakta bulunan bir derneğin içerisinde konuşmalar devam ederken 20 veya 30 metre ilerisinde otomatik silahlar ile sokak tarandı. Yoldan geçen bir genç kızımız başından yaralanmış kendisine ve bütün Küçükçekmece halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Şahsın otomatik silahlarla bulunduğumuz sokağı taraması ne anlama geliyor bilmiyorum. Emniyet ekipleri olayın faillerini yakalayınca detaylar da ortaya çıkacaktır.



Bu zamana kadar şahsıma ait bir saldırı olmadı ama bölgede terör saldırıları olmuştu. Uzun zamandır burada terör olayları meydana gelmemişken seçim sırasında ortaya çıkması son çırpınışları olduğunu gösteriyor. İBB Başkanı'nın yaptığı açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Emniyetin ve Bakanlığın bilmediğini kendisi nereden biliyor acaba. Bu kişinin bu şekilde açıklama yapmasına muhatabınız kim ve nereden bu bilgiyi aldınız demek yeterli olacaktır. Bölgedeki huzuru ve kardeşliği bozmak adına yapılan bir terör saldırısıdır. Sosyal medyaları incelemek gerekir. Birileri bilinçli olarak orada bir dert varmış gibi göstermek aymazlıktır. Dolayısıyla sabredelim ve buradan o klavye silahşörlerine seslenmek istiyorum yarın maske düşüp suratları ortaya çıktığında ne yapacaksınız?

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