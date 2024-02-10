AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki







AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2024



BAŞKAN ERDOĞAN: HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de AK Parti'nin seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." dedi. Başkan Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "AK Parti'mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı. Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikatın derhal başlatıldığını vurgulayan Başkan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ▶️ Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama! "TERÖR ÖRGÜTLERİ BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR"

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde Mardinliler Buluşması programında silahlı saldırı gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum saldırıyla ilgili açıklama gerçekleştirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Murat Kurum, "Emniyet güçlerimiz yaşanan elim hadise ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştır. Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu. Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.



Saldırıya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleriBakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın aday tanıtım etkinliğine düzenlenen uzun namlulu silahlı saldırıda 1 kadının yaralandığını açıkladı. ▶️ AK Parti programına silahlı saldırı! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere, uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda, E.G.D. adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.





'KALLEŞ SALDIRILAR, AMACINA ULAŞAMAYACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar, hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2024



BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı anına ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. ▶️ AK Parti programına silahlı saldırı anı kamerada!



YARALININ SON DURUMU NASIL?

Sağlık Baikanı Fahrettin Koca saldırı sonucu yaralanan vatandaş hakkında son durumu sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca, "İstanbul Küçükçekmece'de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.





"GERÇEKLEŞEN SALDIRIYI LANETLİYORUM "

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber'e telefon bağlantısı ile bağlandı.

▶️ AK Parti Sözcüsü Çelik A Haber'de detayları açıkladı!



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:



Geçmiş olsun. Gerçekleşen saldırıyı lanetliyorum Son zamanlarda üst üste bazı terör eylemleri gerçekleşti. Saldırı hakkında herhangi bir şey söylemek için erken. Güvenlik güçleri çalışmalarını yürüyor. Çok kısa zamanda saldırının detayları ortaya çıkarılacak. Emniyet güçleri ve adli taraf bunu değerlendirecektir. Birileri bölgemizde vekalet savaşları yürütmeye çalışıyor. Bölgemizde kaos yaratmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış odaklı yaklaşımlar bölgede kaos isteyenlerin karşısında dimdik duruyorlar. Bir takım eylemlerle istikrarsızlık senaryoları ortaya koymaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" mottosu planlarını bozuyor. Terör örgütleri üzerinde vekalet savaşları veriliyor. Halkımızın demokrasiye yüksek bağı bu oyunları bertaraf edecek. Allah milletimizi her türlü felaketten esirgesin. Emniyet güçlerimiz hem huzur ortamı hem de seçim güvenliği açısından her türlü kapasiteyi ortaya koyacaktır. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın @yeniay_aziz'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 10, 2024

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'de sosyal medya hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diyor, Küçükçekmece Adayımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullanıldı. Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla… — Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024 "BU SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay; seçim çalışması yaptığı sırada, Mardinli hemşehrilerimizin olduğu bir derneğe yapmış olduğu ziyarette, uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştır. Yaralı vatandaşlarımız var. Allahtan şifalar diliyorum. Başta Aziz Başkanımız olmak üzere, tüm İstanbullulara geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullanırken, "Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN