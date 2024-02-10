AK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Hain saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber’e anlattı

Yaralı Ebru Güneş, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI ANNE VE KIZI O ANLARI ANLATTI

Saldırının geçtiği anı araçlarında gören iki kadın dehşet anlarını anlattı. ▶️ Saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber'e anlattı!

Vildan ve Halime Işık saldırının tam önlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Saldırı tam önümüzde oldu. Ben, eşim, kardeşim, kızım ve damadım arabadaydık. Ardından onlar arabadan indi biz kızımla arabada onları bekledik. Aşağı doğru onlar geldi biz alt sokakta arabamızı park etmiştik. Arabamızın önünde durarak taramaya başladılar.

"KURŞUNLAR ARABAMIZI PARÇALADI"

Biz çocuğumla şoför koltuğunun altına yattık. 4 ya da 5 kurşun bizim arabayı parçaladı. Beyaz bir arabaydı maskeliydiler arabanın üstü açıktı.