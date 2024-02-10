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AK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Hain saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber'e anlattı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet anlarına bizzat şahit olan Vildan ve Halime Işık o anları A Haber'e anlattı.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 22:39 Güncelleme 10 Şubat 2024, 23:10
AK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Hain saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber’e anlattı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

▶️ AK Parti programına silahlı saldırı anı kamerada!

Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.



HAİN SALDIRIDA 1 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 22 yaşındaki Ebru Güneş isimli vatandaş yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Ebru Güneş, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI ANNE VE KIZI O ANLARI ANLATTI
Saldırının geçtiği anı araçlarında gören iki kadın dehşet anlarını anlattı.

▶️ Saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Haber'e anlattı!

Vildan ve Halime Işık saldırının tam önlerinde gerçekleştiğini belirterek, "Saldırı tam önümüzde oldu. Ben, eşim, kardeşim, kızım ve damadım arabadaydık. Ardından onlar arabadan indi biz kızımla arabada onları bekledik. Aşağı doğru onlar geldi biz alt sokakta arabamızı park etmiştik. Arabamızın önünde durarak taramaya başladılar.

"KURŞUNLAR ARABAMIZI PARÇALADI"
Biz çocuğumla şoför koltuğunun altına yattık. 4 ya da 5 kurşun bizim arabayı parçaladı. Beyaz bir arabaydı maskeliydiler arabanın üstü açıktı.

Bir kişi arabanın üzerinden çıktı. Elinde uzun bir silah vardı. Ben o an şaka sandım. Yandaki şoför koltuğunda da silah vardı." ifadelerini kullandı.

Vildan Işık ölümden son anda kurtulduklarını belirterek, "Olay anında kurşunlardan biri ben eğilince ön camdan koltuğa isabet etti." dedi.

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