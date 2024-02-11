CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi

Yerel seçimlere gider ayak CHP 'deki kaos ve kriz ortamı boyut kazanmaya devam ediyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Bir türlü aday çıkaramayan CHP, fondaşlarını da isyan ettirmiş vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, Özgür Özel'i yerden yere vurdu.



"ÖZGÜR ÖZEL PARTİYE ÇOK FAZLA SAHİP DEĞİL, KABAK TADI VERDİ"

Portakal, aday belirlenemeyen ilçelerle ilgili "Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz" dedi.

KRİZ BÜYÜK

Bir yandan da CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor. Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de hala sürüyor. Kadıköy'de İmamoğlu'nun adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor.