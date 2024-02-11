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CHP'deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel 'kırmızı çizgi'yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi

CHP'nin Çankaya krizini kolay kolay aşamayacağı görülüyor... 4 kafadan 4 farklı sesin çıktığı ortamda belediye meclisi için ön seçim yapılırken; belediye başkan adaylığı için seçim yapılmaması CHP'lileri isyan ettirdi. Öte yandan Özgür Özel'in seçilmeden önce 'kırmızı çizgim' dediği ön seçim vaadinin temelinin boş olduğu bir kez daha gözlemlendi. CHP'li kurmaylar Çankaya’daki aday adayı sayısının fazlalığına dikkat çekerek ön seçim yapacak şartların olmadığını söyledi. Keyfi 'ön seçim' uygulaması CHP'deki krizi daha da körükledi.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 09:40 Güncelleme 11 Şubat 2024, 10:02
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi

Yerel seçimlere gider ayak CHP'deki kaos ve kriz ortamı boyut kazanmaya devam ediyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

Bir türlü aday çıkaramayan CHP, fondaşlarını da isyan ettirmiş vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

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"ÖZGÜR ÖZEL PARTİYE ÇOK FAZLA SAHİP DEĞİL, KABAK TADI VERDİ"
Portakal, aday belirlenemeyen ilçelerle ilgili "Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz" dedi.

KRİZ BÜYÜK
Bir yandan da CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor. Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de hala sürüyor. Kadıköy'de İmamoğlu'nun adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor.

CHP Genel MerkeziCHP Genel Merkezi


Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin Çankaya krizini kolay aşamayacağı tescillendi. Parti bugün belediye meclisi için ön seçim yaparken; belediye başkan adaylığı için seçim yapılmaması CHP'lileri isyan ettirdi.




"ÖN SEÇİM YAPACAK ŞART YOK"
Özgür Özel'in seçilmeden önce 'kırmızı çizgim' dediği ön seçim kararının CHP tarafından yeterince uygulanmaması da tartışma konusu.

Fondaş Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Merkezi, Çankaya'daki aday adayı sayısının fazlalığına dikkat çekerek ön seçim yapacak şartların olmadığını söyledi.

KRİZİ AŞMAK İÇİN 'MİLLETVEKİLLİĞİ' KILIFI
"Ön seçim" krizine kılıf uydurmaya çalışan CHP'li kurmaylar, "Kurultayda milletvekilliği için ön seçim sözümüz var" diyerek partinin ön seçim sözünü milletvekili seçimlerinde gerçekleştireceğini söyledi.

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ÖZEL - İMAMOĞLU - YAVAŞ - KILIÇDAROĞLU HATTINDA 'ÇANKAYA' ÇEKİŞMESİ
Bir yandan da Çankaya'daki 4 başlı krize dikkat çekmekte faydar var... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor. İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı. Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.

Bekir Ödemiş ve Mansur YavaşBekir Ödemiş ve Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ DA TOPA GİRDİ! İMAMOĞLU'NA BİR HAYLİ SİNİRLİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Özgür Özel'in Çankaya planlarının gölgesinde topa Mansur Yavaş da girdi. Yavaş, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.

Bilindiği üzere İstanbul adaylarını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun Çankaya adayını da belirlemek istemesi Mansur Yavaş'ı bir hayli küplere bindirdi.

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