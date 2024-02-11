CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi

Yerel seçimlere gider ayak CHP'deki kaos ve kriz ortamı boyut kazanmaya devam ediyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.
Bir türlü aday çıkaramayan CHP, fondaşlarını da isyan ettirmiş vaziyette. Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, Özgür Özel'i yerden yere vurdu.
"ÖZGÜR ÖZEL PARTİYE ÇOK FAZLA SAHİP DEĞİL, KABAK TADI VERDİ"
Portakal, aday belirlenemeyen ilçelerle ilgili "Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz" dedi.
KRİZ BÜYÜK
Bir yandan da CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor. Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de hala sürüyor. Kadıköy'de İmamoğlu'nun adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor.
CHP Genel Merkezi
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'nin Çankaya krizini kolay aşamayacağı tescillendi. Parti bugün belediye meclisi için ön seçim yaparken; belediye başkan adaylığı için seçim yapılmaması CHP'lileri isyan ettirdi.
"ÖN SEÇİM YAPACAK ŞART YOK"
Özgür Özel'in seçilmeden önce 'kırmızı çizgim' dediği ön seçim kararının CHP tarafından yeterince uygulanmaması da tartışma konusu.
Fondaş Cumhuriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Merkezi, Çankaya'daki aday adayı sayısının fazlalığına dikkat çekerek ön seçim yapacak şartların olmadığını söyledi.
KRİZİ AŞMAK İÇİN 'MİLLETVEKİLLİĞİ' KILIFI
"Ön seçim" krizine kılıf uydurmaya çalışan CHP'li kurmaylar, "Kurultayda milletvekilliği için ön seçim sözümüz var" diyerek partinin ön seçim sözünü milletvekili seçimlerinde gerçekleştireceğini söyledi.