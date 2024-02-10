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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşti. Alçak saldırı sonrası Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye giden Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nda, Aziz Yeniay’la bir araya gelen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti. Küçükçekmece İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret eden Murat Kurum, “Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir" dedi.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 23:07 Güncelleme 10 Şubat 2024, 23:07
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece İlçe Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

▶️ Murat Kurum'dan AK Parti programına silahlı saldırıyla ilgili açıklama!



Olayın ardından Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye giden Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda, Aziz Yeniay'la bir araya gelen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızca hukuki süreç takip edilecektir." dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZ SÜRECİ BİLFİİL TAKİP ETMEKTEDİR"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de AK Parti Teşkilatı'na yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Kurum burada; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda partilinin katılımıyla kameraların karşısına geçti.

▶️ Murat Kurum saldırıda yaralanan kadını ziyaret etti!

Kurum, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışmaları esnasında, Küçükçekmece'de Kanarya Mahalle'mizde aday tanıtım töreni yaparken; içeride kıymetli başkanımız, oradaki derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte konuşma yaparken, uzun namlulu tabancalarla ateş açılmış ve bu ateş sonucunda oradan geçen bir vatandaşımız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'mız, savcılığımız, valiliğimiz, İçişleri Bakanlığı'mız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de hastanemizde, tüm arkadaşlarımızla birlikte yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız, yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadırlar. Ve yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bilfiil takip etmektedirler. Ailesi ile görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşehrilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.




"DEMOKRASİMİZE, BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE YAPILAN BU SALDIRIYI KINIYORUZ"
Saldırıyı şiddetle kınadıklarını vurgulayan Kurum, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir." şeklinde konuştu.



"EMNİYET BİRİMLERİMİZ FAİLLERİ EN KISA SÜREDE YAKALAYACAKTIR"
Sorumlulara gereken cezanın verileceğini belirten Kurum, "İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızca hukuki süreç takip edilecektir. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aziz Başkan'ımıza, Küçükçekmece Teşkilatı'mıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza hem milletimize geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Emniyet birimlerimiz failleri en kısa sürede yakalayacaktır. Sorumlular, daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da kıskıvrak yakalanacak ve gereken ceza verilecektir." sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

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