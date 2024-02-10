İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir

Olayın ardından Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye giden Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda, Aziz Yeniay'la bir araya gelen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kurum, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir ve demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızca hukuki süreç takip edilecektir." dedi.





Kurum burada; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve çok sayıda partilinin katılımıyla kameraların karşısına geçti.





Kurum, "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışmaları esnasında, Küçükçekmece'de Kanarya Mahalle'mizde aday tanıtım töreni yaparken; içeride kıymetli başkanımız, oradaki derneklerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile birlikte konuşma yaparken, uzun namlulu tabancalarla ateş açılmış ve bu ateş sonucunda oradan geçen bir vatandaşımız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'mız, savcılığımız, valiliğimiz, İçişleri Bakanlığı'mız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de hastanemizde, tüm arkadaşlarımızla birlikte yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız, yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadırlar. Ve yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız bilfiil takip etmektedirler. Ailesi ile görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşehrilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.