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Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor

Son dakika haberi! ABD yönetiminin 26 Ocak'ta Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından yasal olarak belirlenen 15 günlük inceleme süreci, satışı durduracak engelleme olmadan tamamlandı.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 10:29 Güncelleme 11 Şubat 2024, 10:43
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

ABD KongresiABD Kongresi

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi.

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Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

SATIŞ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

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