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Takvim.com.tr kirli planı duyurmuştu! Almanya-Kandil-DEM üçgeninde ne oldu? Demirtaş stratejisi ne amaçlıyordu? A Haber ekranlarında çarpıcı analiz

PKK'nın siyasi ayağı DEM, Başak Demirtaş'ın Kandil'den gelen talimat üzerine adaylıktan çekilmesi sonrası bugün İstanbul adayını duyurdu. Yaşanan gelişmeler A Haber ekranlarında değerlendirildi. Çarpıcı analizlerde bulunan Gaffar Yakınca, Almanya-Kandil-DEM üçgeninde neler yaşandığını anlattı. Yakınca, "Aslında bu Başak Demirtaş hikayesi, Avrupa’da yazılıp çizilenler, bunların bazı kapalı grupları var orada bana gelen istihbaratlarla konuşuyorum. Başak Demirtaş terör örgütü içindeki bir ekibin adamıydı. Onlar istiyordu bu çıksın diye. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’de başka ekibin adamıydı" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 23:49 Güncelleme 10 Şubat 2024, 00:06
Takvim.com.tr kirli planı duyurmuştu! Almanya-Kandil-DEM üçgeninde ne oldu? Demirtaş stratejisi ne amaçlıyordu? A Haber ekranlarında çarpıcı analiz

CHP - DEM - Kandil hattındaki kirli pazarlık tam gaz devam ediyor.

CHP - DEM'in kirli planı!


Başak Demirtaş'ın Kandil'in talimatıyla adaylıktan çekilmesi sonrası terör partisi DEM, İstanbul adaylarını duyurdu. DEM Parti'nin İBB Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

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KENT UZLAŞISI TEMELLİ KİRLİ İTTİFAK MESAJI
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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AÇIKLAMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TEMAS
DEM'in Başak Demirtaş'ın ardından kendi seçmenlerinde daha az ilgi uyandıracak bu isimleri aday olarak duyurması seçmenlerini İmamoğlu'na yönlendirme hamlesi olarak görüldü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in söz konusu duyurudan önce yaptığı bir temas ise dikkat çekti. Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz DEM'in Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Genel Merkezimizde bir araya geldi.

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TAKVİM.COM.TR KİRLİ PLANI AÇIKLADI
TAKVİM, kirli pazarlık sürecinin arka planını sizler için deşifre etmişti.

DEM'in düşük profilli bir aday çıkararak hem tabanın gazını alacağı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açacağı konuşuluyor.


İMAMOĞLU NEYİ HEDEFLİYOR?
İmamoğlu'nun da İYİ Parti oylarını almak için DEM'i incitmeyecek milliyetçi bir üslup takınması bekleniyor.

Bir yandan da CHP PM'sine 'Kandil' ayarlı erteleme geldi. CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor.

CHP-DEM-Kandil arasında yaşanan kirli pazarlığı Takvim.com.tr'nin açıklaması sonrası Almanya - Kandil - DEM üçgeninde yaşananlarla ilgili Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

▶️ Almanya- Kandil- DEM üçgeninde neler oluyor?



Yakınca şu ifadelere yer verdi:

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz kendisinin ve büyükelçiliğin sosyal medya olmadığı için mail 'Ne konuştunuz?' diye sordum. Siz bu binaya geldikten bir buçuk saat sonra DEM adaylarını açıkladı. Sayın Schulz bu arkadaşlara isim listesi mi götürdünüz? Bu nasıl zamanlama?

Bir defa Almany Büyükelçisi bu soruya yanıt verecek. Adaylar açıklanmadan parti parti geziyorsun. AK Parti adaylarını açıklıyor. AK Parti adaylarını açıklamadan bir buçuk saat önce Norveç Büyükelçisi AK Parti'ye gidiyor, Ömer Çelik'le oturuyor. Kabul edilebilir mi böyle bir şey? O zamanda bu soruyu sorarız. Şimdi ben bu soruyu soruyorum. Sayın Schulz'a diyorum ki; Ne yaptınız orada? Başka bir şey konuştunuz demek ki.



Bu arkadaşlarla hangi bölgesel sorunları konuşacaksınız? Mustafa Karasu bunlara talimat veriyor. Bunlarda bir şeyler yapıyor. Siz niye buralara geldiniz. Almanya tarafından da terör örgütü olarak tanınıyor.



BAŞAK DEMİRTAŞ HİKAYESİ
Aslında bu Başak Demirtaş hikayesi, Avrupa'da yazılıp çizilenler, bunların bazı kapalı grupları var orada bana gelen istihbaratlarla konuşuyorum. Başak Demirtaş terör örgütü içindeki bir ekibin adamıydı. Onlar istiyordu bu çıksın diye. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'de başka ekibin adamıydı.

Başka Demirtaş bir stratejiydi. Bu strateji Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek falan değil. Malatya'da bir hikaye vardır. Kedi kuyruğunu görmüş kaplan zannetmiş derler. Yani Ekrem Bey alınıyor ya. Başak Demirtaş'ın adaylığı, PKK'nın yeni sivil hamlesiyle ilgiliydi. PKK'yı özellikle şehirlerde kalıcı hale getirmek. Batı'da kalıcı hale getirmek için, bir kadın lider görüntüsünden terörizim kokusu gelmeyen. Kadın olduğu için aynı zamanda milletin sempatisini toplanyacak. Bu bir stratejidi, bunun örgüt içinde de uzantısı var. Yani bu Ekrem Bey'in önünü kesmek değildi.



Diğeri de bir başka strateji. (Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni olayı) O strateji de şu; Bir aday çıkarmak zorundayız ama öyle bir aday çıkaracağız Karasu'nun talimatlarını da boşa atmamış olacağız. Yani ona da uyacağız. Terör örgütü bir talimat veriyor ittifakı bozmayın. 2019'da terör örgütü liderleri özel videoları çektiler. O videolarda Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, İzmir'i pek önemsemiyorlardı, gidin CHP'nin adaylarına oy verin dediler. Teröre karşı olmak herkesin yükümlülüğü. Kardeşim çıkın şunlara söyleyin 'Kardeşim siz terör örgütü mensubunuz. Ne hakla karışırsınız?' bunu sorun dedik sormadılar.

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TÜRKİYE DEMİRTAŞ'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİN PERDE ARKASINI TAKVİM'DEN ÖĞRENDİ
Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvim'den öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi.

Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

CHP DİREKT KANDİL'LE ANLAŞTI
CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşulurken, PKK ve DEM'e hangi tavizlerin verildiği merak konusu oldu.

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