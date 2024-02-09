Takvim.com.tr kirli planı duyurmuştu! Almanya-Kandil-DEM üçgeninde ne oldu? Demirtaş stratejisi ne amaçlıyordu? A Haber ekranlarında çarpıcı analiz

CHP - DEM - Kandil hattındaki kirli pazarlık tam gaz devam ediyor.



Başak Demirtaş'ın Kandil'in talimatıyla adaylıktan çekilmesi sonrası terör partisi DEM, İstanbul adaylarını duyurdu. DEM Parti'nin İBB Eş Başkan Adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

KENT UZLAŞISI TEMELLİ KİRLİ İTTİFAK MESAJI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Kaybettirmek ya da kazanmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasi hareketiz. Kimseye rest veya jest yapmıyoruz. Her şeyi şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TEMAS

DEM'in Başak Demirtaş'ın ardından kendi seçmenlerinde daha az ilgi uyandıracak bu isimleri aday olarak duyurması seçmenlerini İmamoğlu'na yönlendirme hamlesi olarak görüldü.



Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in söz konusu duyurudan önce yaptığı bir temas ise dikkat çekti. Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz DEM'in Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Genel Merkezimizde bir araya geldi.

TAKVİM.COM.TR KİRLİ PLANI AÇIKLADI

TAKVİM, kirli pazarlık sürecinin arka planını sizler için deşifre etmişti.

DEM'in düşük profilli bir aday çıkararak hem tabanın gazını alacağı hem de CHP ile pazarlıkta elini güçlendirip Ekrem İmamoğlu'na yol açacağı konuşuluyor.





İMAMOĞLU NEYİ HEDEFLİYOR?

İmamoğlu'nun da İYİ Parti oylarını almak için DEM'i incitmeyecek milliyetçi bir üslup takınması bekleniyor.



Bir yandan da CHP PM'sine 'Kandil' ayarlı erteleme geldi. CHP'nin Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacağı konuşuluyor.



CHP-DEM-Kandil arasında yaşanan kirli pazarlığı Takvim.com.tr'nin açıklaması sonrası Almanya - Kandil - DEM üçgeninde yaşananlarla ilgili Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.