CHP Kandil'e ne taviz verdi? Başak Demirtaş 'piyon' oldu Selahattin Demirtaş'tan "iyi kopardık" itirafı geldi... "Ne yaptığımızı biliyoruz"

Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - DEM - Kandil hattında gelişen kirli pazarlık boyut kazanarak büyüyor.



Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.



"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"

DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

Türkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritası Türkiye Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ise ilk kez Takvim'den öğrendi.



Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı.



Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.