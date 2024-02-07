SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP Kandil'e ne taviz verdi? Başak Demirtaş 'piyon' oldu Selahattin Demirtaş'tan "iyi kopardık" itirafı geldi... "Ne yaptığımızı biliyoruz"

Türkiye, Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilme sürecinin perde arkasını Takvim'den öğrendi. PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi. CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşulurken pazarlık iyiden iyiye kızıştı.Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, PKK'nın müdahalesiyle eşinin adaylıktan çekilmesi sonrası "Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" çıkışı yaptı. Bu durum "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 17:35 Güncelleme 07 Şubat 2024, 17:53
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz

Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - DEM - Kandil hattında gelişen kirli pazarlık boyut kazanarak büyüyor.

Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.

Türkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritasıTürkiye ilk kez TAKVİMden okudu! Kandilden emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasudan DEMe CHPli yol haritası

Türkiye Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ise ilk kez Takvim'den öğrendi.

Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı.

Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.

PKK elebaşı Mustafa KarasuPKK elebaşı Mustafa Karasu

PKK ELEBAŞI: CHP İLE İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile iş birliği yapıp birbirlerini yıpratmaması gerektiğine dikkat çeken elebaşı Mustafa Karasu, "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

PKK'dan DEM ve CHP'ye 31 Mart mesajı!

CHP KANDİL'LE ANLAŞTI
Bir yandan da CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşuluyor.

Bilindiği üzere CHP ile DEM arasındaki ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızışmış vaziyette. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanıyor.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş - Başak DemirtaşTerör tutuklusu Selahattin Demirtaş - Başak Demirtaş

'DEM'İRTAŞ CHP'Yİ KOPARDI
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise hapishaneden pazarlık sürecine müdahil oldu, "DEM Parti kimsenin payandası değil" diyerek el yükseltti.

Aynı Demirtaş bugün Kandil'in müdahalesiyle eşi Başak Demirtaş'ın adaylıktan el çektirilmesi üzerine "Başak Hanım'ın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin, halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Demirtaş'ın "Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" sözleri DEM Parti'nin CHP ile yapılan kirli pazarlıktan somut kazanım elde ettiğine dair yorumlara sebep oldu.

CHP - DEM ittifak görüşmelerinden bir kareCHP - DEM ittifak görüşmelerinden bir kare

Peki DEM kıran kırana süren at pazarlığı sürecinde CHP'den ne istiyordu?

PKK'nın uzantısı olan siyasi parti CHP'den büyükşehirlerin yönetiminde söz hakkı, İstanbul'da ilçeler, İBB Meclisi'nde koltuk ve İBB'de temsil derecesi yüksek makam talepleri mevcut.

CHP, DEM VE KANDİL'E NE TAVİZLER VERDİ?
Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı adaylık çıkışı ve Kandil müdahalesiyle geri adım atması, "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

PKK elebaşı Duran Kalkandan küstah tehdit! Özgür teröristan isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEMe Öcalanlı yol haritasıPKK elebaşı Duran Kalkandan küstah tehdit! Özgür teröristan isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEMe Öcalanlı yol haritası

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın eve dönüş yolcuğu başladı! Gözler o saate çevrildi! Yer yüzüne ne zaman inecek?
CHP Kandil’e ne taviz verdi? Başak Demirtaş ’piyon’ oldu Selahattin Demirtaş’tan iyi kopardık itirafı geldi... Ne yaptığımızı biliyoruz
Son dakika: Başkan Erdoğan Şanlıurfa’da Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulunuyor
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okudu! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne kalleş saldırı! Operasyonlarda 90 gözaltı | Teröristlerin asıl hedefi neydi? Çarpıcı detaylar
Başkan Erdoğan’dan Şanlıurfa’da CHP’ye sert sözler: Bu parti milli iradeye ihanet etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e Buradayım mesajı: Siyaseti bırakmadım
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Son dakika: CHP usulü demokratik seçim! CHP’li Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un afişlerine engelleme
Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Soykırımcı savaş kabinesinde Netanyahu şoku: Bize haber vermedi
Son dakika: Beşyol Metrobüs Durağı’nda bitmek bilmeyen çalışma! 45 gün daha kapalı olacak
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Başkan Erdoğan MİT kumpasını nasıl bozdu? 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti!
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
SON DAKİKA