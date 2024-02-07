CHP Kandil'e ne taviz verdi? Başak Demirtaş 'piyon' oldu Selahattin Demirtaş'tan "iyi kopardık" itirafı geldi... "Ne yaptığımızı biliyoruz"

Yerel seçimlere sayılı bir zaman kala CHP - DEM - Kandil hattında gelişen kirli pazarlık boyut kazanarak büyüyor.
Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.
Türkiye Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını ise ilk kez Takvim'den öğrendi.
Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı.
Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.
PKK elebaşı Mustafa Karasu
PKK ELEBAŞI: CHP İLE İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
DEM Parti'nin yerel seçimde CHP ile iş birliği yapıp birbirlerini yıpratmaması gerektiğine dikkat çeken elebaşı Mustafa Karasu, "Kürt halkı açısından, Türkiye halkıyla, Türkiye demokrasi güçleri ile ittifak içinde olmak, onlarla birlikte hareket etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.
CHP KANDİL'LE ANLAŞTI
Bir yandan da CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşuluyor.
Bilindiği üzere CHP ile DEM arasındaki ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızışmış vaziyette. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanıyor.