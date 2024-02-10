Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van’ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü

Şırnak'ta bir dönem terör kamplarının bulunduğu Uludere ilçesi yakınlarında yer alan Bestler-Dereler bölgesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte modern tünel ve yola kavuşuyor.
Sarp dağlar aşılarak Şırnak-Van arasında yapılan yol ve tüneller sayesinde iki şehir arasındaki 390 kilometrelik karayolu 190 kilometreye, 6 saat olan yolculuk süresi ise 2 saate düşecek. Yapımına 2012'de başlanan, terör olayları nedeniyle ara verilen, PKK'lı teröristlerin saldırılarında 7 şehit verilen yol ve tünel inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.