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Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van'ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü

Huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla yapımına başlanan "Şırnak-Van Yolu Tünel Projesi"nin tamamlanması konforlu ve güvenli yolculuk yapmanın yanı sıra ekonomi ve turizmin gelişmesine de katkı sağlayacak. İlk tünelinde ışık görülen projede, 15 kilometrelik 12 tane daha tünel inşa edilecek. Hayata geçirilecek olan toplam 190 kilometrelik karayolu projesiyle Şırnak ile Van arasındaki mesafe 200 kilometre kısalacak. 6 saat olan yolculuk süresi ise 2 saate inecek.

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Giriş Tarihi 10 Şubat 2024, 07:01 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:05
Sarp dağlar aşıldı | Şırnak ile Van’ı birbirine bağlayacak tünelde ışık gürüldü

Şırnak'ta bir dönem terör kamplarının bulunduğu Uludere ilçesi yakınlarında yer alan Bestler-Dereler bölgesi, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte modern tünel ve yola kavuşuyor.

Sarp dağlar aşılarak Şırnak-Van arasında yapılan yol ve tüneller sayesinde iki şehir arasındaki 390 kilometrelik karayolu 190 kilometreye, 6 saat olan yolculuk süresi ise 2 saate düşecek. Yapımına 2012'de başlanan, terör olayları nedeniyle ara verilen, PKK'lı teröristlerin saldırılarında 7 şehit verilen yol ve tünel inşaatının önümüzdeki yıl tamamlanması planlanıyor.

Bölgeyi huzura kavuşturacak tünellerden birisi.Bölgeyi huzura kavuşturacak tünellerden birisi.


Terör örgütü PKK'nın yıllarca engellemeye çalıştığı Şırnak-Van arasındaki yol ve tünel inşaatı, terörle etkili mücadele sonucu hızlandı.

Doğu Anadolu'daki Van'ı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şırnak'a bağlayan güzergâhta sarp dağlar aşılarak yapılan yolun uzunluğu 190 kilometre olacak.

Van ile Şırnak arasında sarp dağlardan oluşan Bestler-Dereler bölgesi.Van ile Şırnak arasında sarp dağlardan oluşan Bestler-Dereler bölgesi.

12 TÜNEL YAPILIYOR
Yol üzerine toplam uzunluğu 15 kilometre olan 12 tünel yapılıyor.

6 SAATLİK YOL 2 SAATE DÜŞECEK
Şırnak merkezine 3 kilometre uzaklıkta yapılan ilk tünel 2 bin 845 metre uzunluğunda. Projenin tamamlamasıyla birlikte Şırnak-Van arasındaki 390 kilometrelik yol 190 kilometreye düşecek.

Konfor ve ekonomi açısından daha az masraflı bir seyahat olacak. Şırnak- Van arası 6 saatlik yol tünellerle birlikte 2 saate düşecek. Yolun güvenliğinin sağlanması için güvenli kule çalışmaları da sürüyor. 2012'de yapımına başlanan Şırnak-Van arasındaki dev proje daha önce terör örgütünün hedefi olmuştu. Teröristlerin yoğun olduğu Bestler-Dereler bölgesinin de geçiş güzergâhında olan tünel çalışmaları sırasında terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 26 Eylül 2016'da 6 asker, 2 Temmuz 2017'de yol çalışmasında ise görevli 1 işçi şehit olmuştu. Saldırılarda onlarca araç ise yakılmıştı.

PROJE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLDÜ
Terör örgütünün tüm engelleme girişimlerine rağmen hem yapılan operasyonlarla bölge terörden temizlendi hem de proje kararlılıkla sürdürüldü. Şırnak-Van Karayolu Tüneli Projesi kapsamında yapılan tünellerden biri olan Şırnak merkeze 3 kilometre uzaklıktaki ilk tünelde ışık göründü. Şırnak Valisi Cevdet Atay, Şırnak- Van Karayolu Tüneli'nin yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Proje kapsamında, yolun girişi olan ilk tünelin yapımı Şırnak-Uludere yolunda devam ediyor.


KONFORLU, EKONOMİK VE GÜVENLİ SEYAHAT
Altyapısı tamamlanan tünel 2 bin 845 metre uzunluğunda olacak. Yapılacak 12 tünelin 9'unun Şırnak, 3'ünün de Van sınırları içerisinde yer alacağı belirtildi. Vali Atay, projenin tamamlanmasıyla Şırnak-Van yolunun 200 kilometre kısalacağını ve mesafenin 190 kilometreye düşeceğini söyledi. 6 ile 8 saat arası süren Şırnak-Van yolunun 2 saate düşeceğini belirten Atay, bu sayede vatandaşlar konforlu ve daha ekonomik bir seyahat imkânı bulacağını ifade etti. 40 yıldır terör örgütü PKK'nın kamp olarak kullandığı Bestler-Dereler bölgesi bu yol ile daha güvenli hale gelecek. Bölgede yaşayan vatandaşlar daha güvenli bir şekilde hayvancılık ve yayla faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. PKK'lı teröristlerin hareket alanı, yolun bitmesiyle birlikte daha da kısıtlanacak.

GÜVENLİK KULESİ 35'E ÇIKACAK
Sabah'ta yer alan habere göre; yol güvenliği için güvenlik kulesi çalışmaları da sürüyor. Bölgede şu ana kadar 8 güvenlik kulesi yapıldı. Bu sayının 35'e çıkması planlanıyor. Şırnak-Van yolunun tünelleriyle birlikte 2025'te bitmesi hedefleniyor.

Yol aynı zamanda uluslararası bir nitelik de taşıyor. Türkiye'nin en işlek sınır kapılarından biri olan Habur Sınır Kapısı, Şırnak sınırı içerisinde ve yıllık ortalama 12-15 milyar dolar ticaret hacmi var. Habur Sınır Kapısı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu'ya bağlanacak, İran ve Irak arasında güvenli bir hat olacak. Karayolunun Irak'tan Karadeniz'e uzanan hat için de oldukça önemli olduğu belirtiliyor.

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