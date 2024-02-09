İstanbul Adalet Sarayı’na saldırı sonrası gözaltına alınan 96 şüpheli adliyede: 35 savcı görevlendirildi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli adliyeye getirilirken, ifade işlemleri için 35 savcı görevlendirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DHKP/C'li Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 96 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, polis otobüsleriyle İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Adliyenin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınacak ifadeler için katta çok sayıda polis görevlendirildi.
ADLİYE İÇİNDE VE DIŞARIDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Vatandaş girişine izin verilmeyen katta yoğun güvenlik önlemi alınırken, adliyenin çevresindeki tedbirler artırıldı.
Saldırının yaşandığı ve bariyerlerle kısmen kapatılan meydanda sık sık kimlik kontrolleri yapılırken, zırhlı polis araçları adliyenin etrafında konuşlandırıldı.
Öte yandan soruşturmada şüphelilerin ifade işlemleri için 2 başsavcı vekili ile 35 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. İfade işlemlerine başlanması bekleniyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle bazı vatandaşlara silahla ateş ederek bir vatandaşı şehit edip 3'ü polis 6 kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin adliyeye yönelik saldırı planı, hareketlerinden şüphelenerek durduran polislerin dikkati sayesinde engellendi.
İSTANBUL ADLİYESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüde, hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı yer alıyor.