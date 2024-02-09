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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya döndü. Kapsül Florida'nın doğu sahiline iniş yaptı. Astronotlar ve Alper Gezeravcı kapsülden çıktı. Başkan Erdoğan, Antalya AK Parti aday tanıtım toplantısında yapığı açıklamada, "Güzel gitti güzel geldi, Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz" dedi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:58 Güncelleme 09 Şubat 2024, 17:37
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevini başarıyla tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu Dünya'ya döndü.

KAPSÜL İNİŞ YAPTI

Kapsül Florida'nın doğu sahiline iniş yaptı. Astronotlar ve Alper Gezeravcı kapsülden çıktı.


Gezeravcı kapsülden böyle çıktıGezeravcı kapsülden böyle çıktı

Kapsülden çıkarılan astronotlar gemide kontrol odasına alındı. Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, gemide ilk sağlık taramasından geçecek.

''Daha birçok Alper Gezeravcı'ları uzaya göndereceğiz''

Ardından helikopterle havalimanına, oradan da uçakla Houston'a gidecekler.

Kapsül Florida'da denize iniş yaptıKapsül Florida'da denize iniş yaptı

Uçakta daha kapsamlı bir sağlık taramasından geçilecek.

Ekip, uzay yolculuğu sonrası Dünya'ya uyum sürecinin sağlanması için Houston'da birkaç gün dinlenecek.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya'nın ilçelerinde gösterdiği belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Antalya'nın ilçelerinde gösterdiği belediye başkan adayları tanıtım programına katıldı.

DAHA BİRÇOK GEZERAVCI'YI UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Antalya AK Parti aday tanıtım toplantısında yapığı açıklamada, "Güzel gitti güzel geldi, Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Gezeravcı'yı uzaya göndereceğiz" dedi.

Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü!


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü belirterek, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin paylaşım yaptı.

Gezeravcı'nın, görevi boyunca Türk bilim insanları tarafından hazırlanan 13 bilimsel deneyi gerçekleştirdiğine işaret eden Kacır, "Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidişte 36 saat, dönüşte 47 saat olmak üzere 83 saat Dragon kapsülünde Ax-3 mürettebatıyla birlikteydi. Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonu tamamlandı. Bu misyon, Türk çocukları için ilham kaynağı olarak tarihe kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon Dünya'ya indi.Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon Dünya'ya indi.


Elverişsiz hava şartlarının sebep olduğu ertelemeler nedeniyle Axiom ekibinin seyahati 18 gün ile rekora imza attı.

48 SAATLİK REKOR

Bir diğer rekor da, yaklaşık 48 saat sürecek dönüş yolculuğu.

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Bu yolculuk, Dragon uzay aracının bugüne kadarki "en uzun transfer süresi" olarak rekora imza atmış oldu.

Alper Gezeravcı’yı taşıyan kapsülün inişinin planlandığı Florida açıklarında hava durumuAlper Gezeravcı’yı taşıyan kapsülün inişinin planlandığı Florida açıklarında hava durumu



Hatta hava şartları inişe elvermediği takdirde ekibin yolculuğunun biraz daha uzaması gündemdeydi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre iniş TSİ 16.22'de planlanıyor.

Gezeravcı Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Dragon kapsülüyle ayrılmadan önce Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ekibiyle fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yaklaşık 48 saat sürmesi beklenen Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi, Dragon kapsülüyle ayrılmadan önce Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Houston'da daha kapsamlı sağlık taramasından geçirilecek olan ekip, bir süre de karantinada kalacak.

Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye saatiyle 7 Şubat 17.20'de ayrılmıştı.

UZAY ARACI BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

13 DENEYE İMZA ATTI

Dragon ile dönüş yolculuğu süren Alper Gezeravcı'nın uzayda gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneyden bazılarının videosu Türkiye Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

▶️ İlk Türk astronot Gezeravcı'dan mikro yer çekimi ortamında deney!

Videoda, Gezeravcı, farklı malzemelerden ve ebatlardaki toplarla yer çekimsiz ortamda hareketler ile döngüsel reaksiyonları inceledi. Sonra da yer çekimsiz ortamda, kendi çevresinde farklı açılarda döndü.

GEZERAVCI 13 DENEYE İMZA ATTI

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan "METABOLOM" isimli deneyiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) son bilimsel çalışmasını gerçekleştirdi.

Gezeravcı, ISS'de kaldığı 14 gün boyunca 13 deney yaptı. Bunlardan sonuncusu olan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Emregül'ün proje yürütücüsü olduğu "METABOLOM" deneyiyle uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkartılması amaçlandı.

Deneyle, astronotlardan toplanacak kan, idrar ve tükürük örnekleri üzerinde yapılacak moleküler düzeydeki detaylı analizlerle uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılıyor.

Araştırmayla Gezeravcı'nın, uzay ortamı koşullarının etkisiyle gen ekspresyonlarında ve metabolizmalarında gerçekleşen fizyolojik ve biyokimyasal değişimlerin incelenmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (26 Ocak 2024)Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (26 Ocak 2024)

Ayrıca, Türkiye'nin uzay araştırmalarında yerçekimi fizyolojisi, havacılık ve uzay tıbbı gibi konularda çalışacak uzmanlara daha fazla araştırma yapmak için faydalı veriler elde edilmesi amaçlanıyor. Bu verilerin, dünyadaki hastalıklar için yeni tedaviler ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesinde faydalı olabileceği düşünülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın ISS'teki görevi boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirterek "Bilimsel çalışmalar, (Gezeravcı'nın) dönüşünden sonra da devam edecek. Bu deneyim, bilim insanlarımıza yeni araştırma olanakları sunacak. Türk bilim insanları, her alanda dünyayla yarışacak araştırmalar yapmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

TAMAMLANAN DENEYLER

Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu yana her gün programına uygun şekilde deneylerini sürdürdü.

Astronot Gezeravcı, MİYELOİD deneyiyle galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı sürecini nasıl etkilediğini araştırdı.

Uzay ve savunma sanayisine kurşunsuz lehimleme konusunda kritik bilgiler sağlayacak "MİYOKA" deneyini yapan Gezeravcı, Türkiye'nin uzay, havacılık ve savunma sanayisi için yeni nesil malzeme geliştirme kabiliyeti kazanmasında önemli katkı sunması beklenen "UYNA" deneyini de gerçekleştirdi.

Yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkisini araştıran "MESSAGE" deneyine ilişkin de çalışmalar yürütüldü.

Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin önerisi olan ve öğretmenleri Birsen Geçer'in proje yöneticiliğini yaptığı "PRANET" deneyini de gerçekleştiren Gezeravcı, TÜBİTAK MAM'dan Prof. Dr. İskender Gökalp ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil'in proje yöneticisi olduğu uzay araçlarının itki sistemlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçlayan "gMETAL" deneyine de imza attı.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (26 Ocak 2024)Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (26 Ocak 2024)

Gezeravcı, ayrıca, Tuz Gölü'nde yetişen endemik Schrenkiella Parvula isimli halofit bitkinin uzay ortamına karşı verdiği fizyolojik ve moleküler tepkileri araştıran "EXTREMOPHYTE" deneyini yaptı.

Gelecekte uzayda yaşayacak yüksek sayıda insanın ihtiyaç duyacağı besinlerin sağlanması ve kapalı yaşam ortamlarındaki çevresel kontrollere destek vermesi için yeni bitkiler geliştirmeye yönelik ilk adım olan "CRISPR-GEM" ve mikroalg türlerinin uzayda yaşam destek sistemlerinde kullanılmalarının mümkün olup olmadığının araştırıldığı "UzMAn" deneyleri de bu süreçte gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (26 Ocak 2024)Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (26 Ocak 2024)

Gezeravcı, uzay ortamında alglerin, karbondioksitten oksijen rejenerasyonu, ek gıda temini, su iyileştirme, yaşam destek alanlarında kullanılmasını araştıran "ALGALSPACE" ve uzayda yaşamaya karşı oluşan hayati tepkimelerin "vokal kord" kaynaklı değişimlerle tespiti ve düşük yer çekimsizliğin sebep olduğu rahatsızlıkların ses frekanslarıyla tanımlanmasını sağlayacak "VOKALKORD" deneylerini de sürdürdü.

"OKSİJEN SATURASYONU" deneyiyle de yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedeflendi.

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