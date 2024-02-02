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CHP'deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş'ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel'e baskı

CHP'deki 'Çankaya' krizi boyut kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den sonra topa Mansur Yavaş girdi. İmamoğlu'nun Çankaya için isim önerip lobi faaliyetleri yapması sonrası Yavaş'ın "İstanbul kesmedi Ankara'ya da mı el attı" şeklinde veryansın ettiği kulislerde konuşuluyor. Öte yandan İzmir'de umduğunu bulamayan Ekremciler Çankaya için medyatik operasyona başladı. Fondaş Halk TV'de  "Çankaya'daki aday adalarından kimin seçileceğini öğrendiğimiz gün biz Özgür Özel ile birlikte CHP'nin nereye doğru evrileceğini anlayacağız. Hem 31 Mart'ı hem de 1 Nisan sürecini anlayacağız" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 11:48 Güncelleme 02 Şubat 2024, 12:18
CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaos tavan yaptı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki aday belirleme krizi sürerken partide ortalık toz duman.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'LİSTE'Lİ AYAR
İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi Cemil Tugay aday gösterildi. Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti.

Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.
CHPde Çankaya savaşı! İmamoğlundan Buğra Gökçeli İzmir intikamı... Kılıçdaroğlundan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldıCHPde Çankaya savaşı! İmamoğlundan Buğra Gökçeli İzmir intikamı... Kılıçdaroğlundan lobi faaliyetleri | Takvim.com.tr kulislere daldı

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU VE ÖZEL ARASINDA ÇANKAYA SAVAŞI
Çankaya'daki aday krizi ise hala sürüyor... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor.

İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.

Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.
Bekir Ödemiş ve Mansur YavaşBekir Ödemiş ve Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ DA TOPA GİRDİ! BİR HAYLİ SİNİRLİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Özgür Özel'in Çankaya planlarının gölgesinde topa Mansur Yavaş da girdi. Yavaş, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.

Bilindiği üzere İstanbul adaylarını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun Çankaya adayını da belirlemek istemesi Mansur Yavaş'ı bir hayli küplere bindirdi.

Yavaş'ın "İstanbul kesmedi Ankara'ya da mı el attı" şeklinde veryansın ettiği kulislerde konuşuluyor.

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BEHZAT Ç. KRİZİ SICAKLIĞINI KORUYOR
Hatırlanacağı üzere Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi Mansur Yavaş'la genel merkez arasında ipleri kopma noktasına getirdi.

İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğluİsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu

'EKREMCİLER'DEN ÇANKAYA İÇİN MEDYATİK OPERASYON
Öte yandan İzmir'de umduğunu bulamayan Ekremciler Çankaya için medyatik operasyona başladı.

CHP'de 'aday belirleme' krizi!



Ekrem İmamoğlu'nun fonladığı Halk TV'de İzmir'de Cemil Tugay'ın aday gösterilmesiyle patla veren krizin üzerinde tepinerek, "Çankaya'da yapılacak atama, yapılacak seçim ve tercih CHP'nin bundan sonraki güzergahını bizlere gösterecek. İzmir'deki olayları zaten sizler de dikkatle takip ediyorsunuz" yorumları yapıldı.

İsmail Küçükkaya, "Bundan sonra Çankaya'daki aday adalarından kimin seçileceğini öğrendiğimiz gün biz Özgür Özel ile birlikte CHP'nin nereye doğru evrileceğini anlayacağız. Hem 31 Mart'ı hem de 1 Nisan sürecini oradan anlayacağız" dedi.

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