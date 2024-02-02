CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı

Çankaya'daki aday krizi ise hala sürüyor... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor.İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.

Bekir Ödemiş ve Mansur Yavaş

MANSUR YAVAŞ DA TOPA GİRDİ! BİR HAYLİ SİNİRLİ

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, ve Özgür Özel'in Çankaya planlarının gölgesinde topa Mansur Yavaş da girdi. Yavaş, eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.



Bilindiği üzere İstanbul adaylarını ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun Çankaya adayını da belirlemek istemesi Mansur Yavaş'ı bir hayli küplere bindirdi.



Yavaş'ın "İstanbul kesmedi Ankara'ya da mı el attı" şeklinde veryansın ettiği kulislerde konuşuluyor.