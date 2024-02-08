Son dakika: PKK partisi DEM ile anlaşan CHP’nin hala aday belirleyememesi yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’ı kızdırdı: Kabak tadı verdi

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin PKK partisi DEM ile yaptığı pazarlık boyut atlayarak devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP'nin PKK partisi DEM ile yaptığı pazarlık boyut atlayarak devam ediyor.
PERDE ARKASINI TAKVİM.COM.TR DUYURDU
Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesinin perde arkasını Takvim.com. tr "CHP Kandil'le anlaştı" başlığı ile okuyucularına duyurmuştu.
Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti.
CHP KANDİL'LE ANLAŞTI
Bir yandan da CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşuluyor.
ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara gelirken CHP'de çok flaş bir gelişme yaşandı.
CHP, 12 Şubat'ta Ankara'da yapacağı aday tanıtım ve seçim bildirgesi lansman toplantısını 18 Şubat'a erteledi.
CHP'de yapılan açıklamada, "İlgi yazımız ile Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in katılımlarıyla 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan Adaylarımızın ve Seçim Bildirgemizin tanıtımının yapılacağı lansman programı tarafınıza bildirilmişti. Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in programı ışığında, gerçekleştireceğimiz Aday Tanıtımı ve Seçim Bildirgesi Lansman tarihi 18 Şubat 2024 saat 12.00 olarak güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.
PORTAKAL'I SIKTILAR!
CHP'nin aday belirleme PM'sini haftaya ertelemesine yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal tepki gösterdi.
Portakal, Özgür Özel'in bir genel başkan olarak partiye sahip olmadığını ifade ederek "Biraz karışık bir anamuhalefet partisinden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon almaya hazırlanıyor. Çünkü ben siyaseti bırakmadım dedi. 1 Nisan'da anamuhalefet partisini göreceğiz. Diğer taraftan CHP'nin vermiş olduğu görünüm. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz. Bakın daha Çankaya, Kadıköy, Bakırköy belirlenemedi. Yarın belirlenmesi gerekiyordu. Haftaya ertelendi. Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı" dedi.
DEM'E HANGİ BELEDİYELER VERİLECEK?
Alınan karar sonrası CHP'nin DEM'e hangi belediyeleri vereceği merak konusu oldu.