Son dakika: PKK partisi DEM ile anlaşan CHP’nin hala aday belirleyememesi yandaş Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal’ı kızdırdı: Kabak tadı verdi

ADAY TANITIM TOPLANTISI ERTELENDİ Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından " CHP hem DEM 'e hem de Kandil 'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara gelirken CHP'de çok flaş bir gelişme yaşandı. CHP, 12 Şubat'ta Ankara'da yapacağı aday tanıtım ve seçim bildirgesi lansman toplantısını 18 Şubat'a erteledi.

CHP 'de yapılan açıklamada, "İlgi yazımız ile Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in katılımlarıyla 12 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkan Adaylarımızın ve Seçim Bildirgemizin tanıtımının yapılacağı lansman programı tarafınıza bildirilmişti. Genel Başkanımız Sayın Özgür ÖZEL'in programı ışığında, gerçekleştireceğimiz Aday Tanıtımı ve Seçim Bildirgesi Lansman tarihi 18 Şubat 2024 saat 12.00 olarak güncellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Portakal, Özgür Özel'in bir genel başkan olarak partiye sahip olmadığını ifade ederek "Biraz karışık bir anamuhalefet partisinden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon almaya hazırlanıyor. Çünkü ben siyaseti bırakmadım dedi. 1 Nisan'da anamuhalefet partisini göreceğiz. Diğer taraftan CHP'nin vermiş olduğu görünüm. Özgür Özel'in partiye çok fazla sahip olmadığını görüyoruz. Bakın daha Çankaya, Kadıköy, Bakırköy belirlenemedi. Yarın belirlenmesi gerekiyordu. Haftaya ertelendi. Bu ilçeler için parti içinde kavganın olduğu, iki tarafın da seslerini yükselttiği ifade ediliyor. Ama artık derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor. Artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı" dedi.