SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ekşi Sözlük'te pedofili skandalı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! İfşa eden "Görko" isimli hesabı engellediler

Her türlü sapkınlığın yaşanadığı, yıllardır İslam'ın kutsallarına hakaret eden yazarlarıyla haber olan, internetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük’te yaşanan pedofili skandalı sosyal medyada deşifre edildi. Sosyal medya platformu X'te "Görko" isimli bir kullanıcı Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahsın bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine gönderdiğini iddia etti. Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 16:59 Güncelleme 30 Kasım 2023, 17:08
Ekşi Sözlük’te pedofili skandalı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! İfşa eden Görko isimli hesabı engellediler

Sosyal medya platformu X'te "Görko" adlı bir kullanıcı, Ekşisözlük platformunda pedofili bir şahısın, bir kız bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine attığını iddia etti.

BEBEKLERİN KARNINA TARİH ATIYOR

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımlarda Ekşisözlük'te pedofili bir şahsın kız bebeği yönelik istismar görüntülerini kendisine attığı yazıldı.

İddiaya göre pedofili şahıs istismar ettiği bebeklerin karnına tarih atarak bu görüntüleri "Görko" isimli bu hesaba gönderiyor.

EKŞİ SÖZLÜK'TEN BÜYÜK SKANDAL

Görko isimli hesaptan yapılan paylaşımda 2 gün önce olanları başlık açarak ifşa edildiği ve ekşisözlük yönetimi tarafından banlandığı belirtildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir bebeğin istismar edildiğine ilişkin ihbarın ardından ilgili ekiplerin harekete geçtiğini, şüpheliye yönelik kimlik ve adres tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır.

Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır. Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Ankara ve İstanbul mesajı: Bu hizmetsizlik girdabından kurtaracağız
Özgür Özel Akşener’in kapısını aşındırırken CHP medyası İYİ Parti’yi fena vurdu: İttifak yapılacak değil teşhir ve tecrit edilecek parti
Besa Holding
SON DAKİKA