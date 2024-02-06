DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi. Hain saldırı sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralanırken, 1 kişi şehit oldu.
SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.
Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.
ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı. Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.
CHP YANDAŞI CUMHURİYETE MEKTUP
Tüm yaşananların gölgesinde Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'e mektup gönderdiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı.
BİRGÜN'DEN DE AYNI DESTEK
Öte yandan BirGün'de de benzer haberlerin yer aldığı görüldü. Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan BirGün ve Cumhuriyet'in resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.
CUMHURİYET HABERLERİ SİLDİ
Skandalın ortaya çıkması büyük tepkilere neden olurken, CHP yandaşı Cumhuriyet haberleri internet sitesinde kaldırdı.
EVRENSEL'DEN DE AYNI SKANDAL
Terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi çalışan Evrensel bu kez DHKP-C'li teröristlere sahip çıkan fondaşlar arasında yer aldı.
Tunceli'den gelen şehit haberi ile yüreklerimiz dağlanmışken Evrensel isimli fonda medya askerlerimizi kalleşçe şehit eden DHKP-C'li teröristler için 'Gerilla' ifadesini kullanmıştı.
Skandal sadece bununla da sınırlı değil. Evresel'in 'haberi'nde kalleş saldırıda şehit düşen askerlerimiz için 'Şehit' ifadesinin yerine 'hayatlarını kaybettiler' ifadesinin kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.
Bu bağlamda Takvim.com.tr sizler için terör örgütü DHKP-C'ye destek veren medya ayaklarını ve isimleri tek tek derledi. İşte o isimler…
Terör örgütü DHKP-C'ye destek verenlerin arasında Gezi suçlarından hükümlü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın dostları ilk başta geliyor.
TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN SKANDAL SÖZLER: "TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR, DEVLETİ YIKMAK GEREK!"
HDP'den istifa ettikten sonra TİP'e geçen İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Ruşen Çakır'ın yayınına konuk olarak sorularını yanıtladı. Ahmet Şık'ın programda sarf ettiği "Devleti yıkmamız gerek", "Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir" sözleri ifadelerini kullandı.
"EVET, TÜRKİYE DEVLETİ KATİLDİR"
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin katil olduğunu söyleyen Ahmet Şık, "Evet, Türkiye devleti katildir. Tıpkı dünyanın diğer devletleri gibi. En ileri demokrasinin örnek alındığı ülkelerinin tarihlerinde de konolizasyon sürecinde ellerine bulaşmış ve ne kadar yıkasa da çıkamayacak kan vardır. Bütün devletlerin tarihi kanlıdır. Türkiye bundan azade değil ki!" demişti.
TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ: YANDAŞLAR YOLUN SONUNA GELDİNİZ; TÜM MAL VARLIĞINIZA EL KOYACAĞIZ
TİP Genel Başkanı Erkan Baş "yandaşlara sesleniyorum" diyerek, "Yolun sonuna geldiniz. Tüm mal varlığınıza el koyacağız. Halkın parasını hırsızların kursaklarından çekip alacağız" ifadelerini kullanmıştı.
ESKİ TİP'Lİ VEKİL BARIŞ ATAY DA PKK "TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ"
Katıldığı bir programda kendisine sorulan "IŞİD terör örgütü mü? sorusuna "O nasıl bir soru, elbette terör örgütü" diye yanıt veren Atay, "MLKP, DHKP-C ve PKK terör örgütü mü?" ifadelerine ise eski TİP'li "Arkadaşlar bu uzun olabilir biraz, çok çetrefilli bir konu. Mesela ben terör örgütü desem, sen terör örgütü desen, sorun çözülüyor mu? Hayır." diye yanıt vermişti.
"DOSTLARLA DAYANIŞMA İÇİNDE OLMANIZI BEKLİYORUZ"
Barış Atay, DHKP/C terör örgütüne desteğiyle bilinen Grup Yorum'un Almanya'daki konserine katılım daveti yapmıştı.
Atay, şöyle şu ifadelere yer vermişti:
"Grup Yorum'un uzun yıllardır Türkiye'de ve aslında birçok ülkede yaşadığı baskıların farkındasınız. Bu dönemde devrimci dayanışma hiç olmadığı kadar önemli. Hep beraber orada olmanızı temenni ediyorum. Dostlarla dayanışma içerisinde olmanızı bekliyoruz.
KADIN YÜRÜYÜŞÜNE CHP'Lİ KAFTANCIOĞLU, ALTIOK VE KADIGİL YERİNİ ALDI
CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Taksim'deki kadın yürüyüşüne ilişkin fotoğraflar paylaştı ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" Yaşasın kadın dayanışması..." ifadeleri yer aldı.
DİN DÜŞMANLIĞI, IRKÇILIK, NEFRET
Sera Kadıgil Sütlü'nün eski tweerleri de dikkat çekiyor.
CHP ESKİ İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU
Devlete seri katil diyen, polislerimize hakaret eden, kutsal değerleri ayaklar altına alan CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terörist DHKP-C'ye destek veren isimler arasında yer alıyor.
Kaftancıoğlu, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit eden, DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik'in anmasına katılarak saygı duruşunda bulunmuştu.
CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla'yı Meclis'e taşıdığı öğrenildi.
CHP ve DEM yandaşı yayınlar yapan bianet'te 2017'de yayınlanan bir habere göre Sezgin Tanrıkulu Emrah Yayla'nın işkence gördüğünü iddia ederek dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorular yöneltti.
DEM'Lİ GERGERLİOĞLU TEÖRİSTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.
Teröristi savunan Gergerlioğlu'nun yaptığı bir paylaşımda "Cezaevlerine gel de zindan deme bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" diyerek Adalet Bakanlığını hedef aldığı görüldü.
CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN
CHP'li Gürsel Tekin, DHKP-C'li Ebru Timtik'e destek veren kişiler arasında yer almıştı.
Tehditler savuran Tekin, "238 gündür ölüm orucunda olan Av. Ebru Timtik vefat etti. Anayasa Mahkemesi 'ölüm riski yok' diyerek tahliyesini reddetmişti. Siyasallaşan yargı, cellatlaşan yargıdır. Hukuk yoksa sadece zulüm vardır. AKP rejimi adalete karşı işlediği suçlarla tarih ve millet önünde yargılanacak." ifadelerini kullanmıştı.
ŞEBNEM KORUR FİNCANCI
Her fırsatta Türkiye karşıtı duruş sergileyen terör destekçisi Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı savunduğu ortaya çıktı.
CHP LİDERİNDEN DESTEK PAYLAŞIMI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından Grup Yorum'dan Helin Bölek'in ölümü üzerine paylaşımda bulunmuştu.
Özel, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir." açıklamasını yaptı.