DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...

BİRGÜN'DEN DE AYNI DESTEK Öte yandan BirGün'de de benzer haberlerin yer aldığı görüldü. Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan BirGün ve Cumhuriyet'in resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.



EVRENSEL'DEN DE AYNI SKANDAL

Terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi çalışan Evrensel bu kez DHKP-C'li teröristlere sahip çıkan fondaşlar arasında yer aldı.



Tunceli'den gelen şehit haberi ile yüreklerimiz dağlanmışken Evrensel isimli fonda medya askerlerimizi kalleşçe şehit eden DHKP-C'li teröristler için 'Gerilla' ifadesini kullanmıştı.

Skandal sadece bununla da sınırlı değil. Evresel'in 'haberi'nde kalleş saldırıda şehit düşen askerlerimiz için 'Şehit' ifadesinin yerine 'hayatlarını kaybettiler' ifadesinin kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.