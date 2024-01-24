CHP'li İBB'nin "Ekşi" operasyonu patladı | Ekrem'in sağ kolu Murat Ongun kendini ele verdi! Trol ağının parası İBB bütçesinden mi çıktı?

Söz konusu açıklama İmamoğlu ekibinin kurdukları trol ağı ile sosyal ağlarda manipülasyon ve algı operasyonu çektiğinin kanıtı oldu. "BİZİM HESAPLARIMIZI AÇIN" DİYE TEMASA GEÇTİLER

İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın da kapatılan hesapların tekrar açılması için Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçtiği öğrenildi. Yaşanan temas operasyon merkezi Ekşi Sözlük ile İBB arasındaki temasın yeni olmadığını gösterdi. HANGİ HESAPLAR?

Öte yandan Oda TV'nin haberinde kapatılan hesapların ismini de yer verildi. O hesaplar şu şekilde: mindflow, fixable, computer network, fogg day, emergence, technical man, epidemics, bullish, civilized man, financial investment, evil axis.

YILMAZ TROL AĞINI İTİRAF ETTİ: SADECE BAŞLIK AÇAN HESAPLAR DA VAR

İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz ise Ekşi Sözlük'e verdiği yanıtta bir trol ağı kurduklarını itiraf etti. Yılmaz, "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay." dedi.

TROL AĞI İFŞA OLDU MURAT ONGUN TOPA GİRDİ: BİZİ İKNA EDİN

Trol ağının ifşa olmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun bir açıklama yaptı. Ongun, "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz." iddiasında bulundu.

KİRLİ AĞI KENDİLERİ İTİRAF ETTİ

Tüm bu yaşananların gölgesinde itiraz edenlerin Murat Ongun ve İBB sosyal medya koordinatörü olması İBB'nin Ekşi Sözlük'te Murat Kurum aleyhinde içerik girmek üzere bir ekip çalıştırdığının ve bu ekibin bir masa etrafında bu eylemleri yürüttüğünün itirafı oldu.



TROL AĞININ PARASI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?

İstanbul'a hizmet dışında reklam ve trollere para yağdıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un, İBB bütçesinden trollere ne kadar bütçe verdiği, kaç kişilik ekip çalıştırdığı ve maaşları hangi harcama kalemi olarak gösterdiği herkes tarafından merak konusu oldu.



TWITTER'DA BOT BASTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Yaşananlar Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa hizmet etmek yerine kurduğu trol ağı ile algı yaptığı bir kez daha gösterdi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun X'te (Twitter) bot bastığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de sahneye çıkmıştı. 6'LI MASAYA DAVET GÖNDERDİ

O dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvayan İmamoğlu 6'lı masa liderlerini de Saraçhane'ye davet etmişti.