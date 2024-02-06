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Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı! Filistin vurgusu

Başkan Erdoğan Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 21:05 Güncelleme 06 Şubat 2024, 21:07
Başkan Erdoğan’dan Miraç Kandili mesajı! Filistin vurgusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miraç Kandili vesilesiyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında filistin vurgusu yaptı.

"HUZURA VE REFAHA VESİLE OLSUN"
Başkan Erdoğan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor, bu rahmet ve hikmet dolu gecenin Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm insanlık için huzura ve refaha vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"

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