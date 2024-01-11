AYM’den lağım çukuru Ekşi Sözlük hakkında skandal karar!

Oy verdiği partiden inancına kadar birçok konuda şehit babasına nefret kusan alçaklar, "Kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba." diyerek büyük bir skandala imza attı.

Şehit babasının vatan sevgisi ve inancı milyonları gözyaşlarına boğarken pedofili sitesi 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukurunda İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan yapılan akılalmaz yorumlar yapıldı.

Şehit babasının vatan sevgisi ve inancı milyonları gözyaşlarına boğarken pedofili 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukurunda İslam'ı ve Müslümanlığı hedef alan yapılan akılalmaz yorumlar yapıldı. Oy verdiği partiden inancına kadar birçok konuda nefret kusan alçaklar, "Kalıbımı basarım ki güncel iktidar partisine oy verdi o baba." diyerek şehit babasına saldırdı.

57 hesap hakkında inceleme başlatıldığını ve 4 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini belirten Yerlikaya, "Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek." dedi.

AYM'YE TAŞIDILAR Süreç devam ederken Ekşi Sözlük deprem zamanı getirilen erişim engelini Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Bugün ise platformdan önemli bir açıklama geldi. AYM'DEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ KARARI Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, Anayasa Mahkemesi'nin erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdiği ifade edildi.





"ANAYASA'NIN 26. MADDESİ İLE GÜVENCE ALTINA ALINAN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİĞİNE KARAR VERDİ"

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/02/2023 tarihli ve 2023/1532 d.iş sayılı kararıyla 'eksisozluk.com'a erişimin engellenmesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştuk.

Bugün, Anayasa Mahkemesi'nin başvurumuzu değerlendirdiğini ve karar bağladığını öğrendik. Mahkeme, erişim engellenmesi kararının Anayasa'nın 26. Maddesi ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. İfade özgürlüğü ihlalinin sonuçlarını ortadan kaldırmak amacıyla, kararın bir örneğinin Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede eksisozluk.com'a yeniden erişim sağlanması için hakimliğin karar vermesini bekliyoruz."

Takvim.com.tr Ekşi'nin kirli sicilini sizler için deşifre etmişti. İşte İslam'a ve Müslümanlara hakaret edilen, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditlerinin savrulduğu, terör örgütlerinin aklandığı o rezil paylaşımlar...

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