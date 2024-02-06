Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!

Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristler CHP yandaşı Cumhuriyet'le mektup arkadaşı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bağlantılı çıktı.
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.
3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. 1 Vatandaşımız hayatını kaybetti.
Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.
Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.