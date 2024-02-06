Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN KATİLLERİNE SAHİP ÇIKMIŞLARDI Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin eylemini aklamak için hainleri manşetlere taşımıştı.

CUMHURİYET HABERLERİ KALDIRDI Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet terörist Pınar Birkoç ile ilgili haberlerini internet sitesinden kaldırdı.

DEM'Lİ GERGERLİOĞLU PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.

CHP ve DEM yandaşı yayınlar yapan bianet'te 2017'de yayınlanan bir habere göre Sezgin Tanrıkulu Emrah Yayla 'nın işkence gördüğünü iddia ederek dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorular yöneltti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu

Teröristi savunan Gergerlioğlu'nun yaptığı bir paylaşımda "Cezaevlerine gel de zindan deme bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" diyerek Adalet Bakanlığını hedef aldığı görüldü.

Gergerlioğlu'nun bir başka paylaşımda ise dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunduğu ortaya çıktı.

Gegerlioğlu'nun Birkoç için TBMM'de de açıklama yaparak, "Kaç kez kovid olacaklar? Kaç kez risk altında kalacaklar?" diyerek savunduğu ortaya çıktı.

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI

Her fırsatta Türkiye karşıtı duruş sergileyen terör destekçisi Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı savunduğu ortaya çıktı.