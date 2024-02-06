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Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet'le mektup arkadaşı çıktı!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Teröristlerin DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bağlantıları çıkarken etkisiz hale getirilen Pınar Birkoç'un ise defalarca kez CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektubunun yayınlandığı ortaya çıktı. Öte yandan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla ile ilgili Meclis'e sorular yönelterek teröriste "hak" arayışına giriştiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 14:18 Güncelleme 06 Şubat 2024, 15:38
Çağlayan’a saldıran DHKP-C’li teröristlerin Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Sezgin Tanrıkulu ile ne bağları var? Cumhuriyet’le mektup arkadaşı çıktı!

Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröristler CHP yandaşı Cumhuriyet'le mektup arkadaşı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de bağlantılı çıktı.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

3'Ü POLİS 6 KİŞİ YARALANDI TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Olayda, biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. 1 Vatandaşımız hayatını kaybetti.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Pınar Birkoç’un geçen yıl cezaevinden çıktığı ve DEV-GENÇ'e röportaj verdiği ortaya çıktıPınar Birkoç’un geçen yıl cezaevinden çıktığı ve DEV-GENÇ'e röportaj verdiği ortaya çıktı

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Çaplayan'a saldıran teröristler etkisiz hale getirildiÇaplayan'a saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

ÇAĞLAYAN'A SALDIRAN TERÖRİST ÖRGÜTÜN BOMBACISI ÇIKTI
Çağlayan'a saldırırken etkisiz hale getirilen teröristlerden 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.

Fotoğrafta: Emrah YaylaFotoğrafta: Emrah Yayla

Yayla'nın 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.

AYM'DEN SKANDAL KARAR
Son dönemde tartışmalı kararlarla gündeme gelen Anayasa Mahkemesi'nin bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı. Etkisiz hale getirilen örgütün bombacısı Emrah Yayla için AYM'nin hak ihlali kararı verdiği öğrenildi.

TERÖRİSTİN CHP YANDAŞI CUMHURİYET'TE MEKTUPLARI YAYINLANMIŞ
Çağlayan'a saldıran DHKP-C'li teröris Pınar Birkoç'un CHP yandaşı Cumhuriyet'te mektuplarının yayınlandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te 2018 yılında yayınlanan haberde "Pınar Birkoç, gazetemize yazdığı mektubunda cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekti." ifadeleri yer aldı.

SİBEL BAHÇETEPE İSMİNE DİKKAT!
Cumhuriyet'te teröristlerin hakkını savunan haberlere imza atan sözde gazetecinin Sibel Bahçetepe olduğu görülüyor. Bahçetepe'nin şu anda BirGün Gazete'sinde çalıştığı öğrenildi.

Sibel BahçetepeSibel Bahçetepe

Teröristlere ve yandaşlarına kucak açan BirGün ve Cumhuriyet'in resmi ilan almaları da dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'te terörist Birkoç ile ilgili başka bir haber 16 Mayıs 2019Cumhuriyet'te terörist Birkoç ile ilgili başka bir haber 16 Mayıs 2019

CUMHURİYET HABERLERİ KALDIRDI
Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet terörist Pınar Birkoç ile ilgili haberlerini internet sitesinden kaldırdı.

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ'IN KATİLLERİNE SAHİP ÇIKMIŞLARDI
Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi 31 Mart 2015 yılında Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin eylemini aklamak için hainleri manşetlere taşımıştı.

SEZGİN TANRIKULU TERÖRİSTLER İÇİN "HAK" ARAYIŞINDA!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da 2017'de terörist Emrah Yayla'yı Meclis'e taşıdığı öğrenildi.

CHP'li Sezgin TanrıkuluCHP'li Sezgin Tanrıkulu

CHP ve DEM yandaşı yayınlar yapan bianet'te 2017'de yayınlanan bir habere göre Sezgin Tanrıkulu Emrah Yayla'nın işkence gördüğünü iddia ederek dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorular yöneltti.

DEM'Lİ GERGERLİOĞLU
PKK'nın siyasi ayağı DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da Çağlayan Adliyesi'ne saldıran Pınar Birkoç ve Emrah Yayla için Adalet Bakanlığı'na defalarca kez sorular yönelterek teröristlerin sözcülüklerine soyunduğu ortaya çıktı.

Ömer Faruk GergerlioğluÖmer Faruk Gergerlioğlu

Teröristi savunan Gergerlioğlu'nun yaptığı bir paylaşımda "Cezaevlerine gel de zindan deme bunlar insani mi? Mahpuslar robot mu?" diyerek Adalet Bakanlığını hedef aldığı görüldü.

Gergerlioğlu'nun bir başka paylaşımda ise dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e soru sorarak terörist Pınar Birkoç'u savunduğu ortaya çıktı.

Gegerlioğlu'nun Birkoç için TBMM'de de açıklama yaparak, "Kaç kez kovid olacaklar? Kaç kez risk altında kalacaklar?" diyerek savunduğu ortaya çıktı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Çağlayan Adliyesine saldıran Pınar Birkoç'u savunduğu konuşması!

ŞEBNEM KORUR FİNCANCI
Her fırsatta Türkiye karşıtı duruş sergileyen terör destekçisi Şebnem Korur Fincancı'nın başkanlığını yaptığı Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın da Pınar Birkoç ve Emrah Yayla'yı savunduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Çağlayan Adliyesinde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandıSon dakika: Çağlayan Adliyesinde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı

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