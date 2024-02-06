



TERÖRE LANET OLSUN

Teröre lanet olsun, artık şu terörü destekleyenlerde aklını başına alsın. Lütfen ve lütfen terörle ıstılaklarını kessinler. Bunlar zannediyorlar ki Türki hakiminin, cesur hakimin, savcının gözünü korkutacaklar. Ben 30 yılı adliyede geçirmişim. Benim oğlumda adliyeciydi, gelinim de adliyeciydi. Bu hakimler, savcılar hiç kimseden korkmazlar. Bunlar biz adliyeye gidelim, adliyede bir olay yapalım hakim gözünü korkutalım, savcının gözünü korkutalım, millete bunlardan ibret alsın diye düşünüyorlar ama beyhude. Çünkü neden hem ben beraber çalıştığım cesur hakimlerden biliyorum, hem oğlumdan örnek aldım.





Benim oğlum da malum bir adliyede memur suçlarına bakıyordu. Bir davaya bakıyordu, Berkin Elvan davasına bakıyordu. Berkin Elvan davasının sonuçlandırmak benim oğluma nasip olmuştu. Benim oğlum bitiriyordu, fakat bunlar davayı bitmek istemedikleri için o eylemi yaptılar. Oğlumla konuşuyoruz "Baba dedi biz dedi eğer birisinden korkacaksak, eğer birsinin etkisi altında kalıp davaya bakmayacaksak, bizim bu cübbeyi giymemiz bize haramdır" ve inanıyorum bütün hakim ve savcılar aynı cesarettedir. Hiç kimse ne hakimi ne savcıyı korkutamaz.





NELER YAŞANMIŞTI?

Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürüten savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alındı.





Saatlerce süren çabaların ardından odasında silahla vurulan Kiraz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2 terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Soruşturmada, biri avukat girişinden elinde cübbeyle, diğeri ise vatandaş kapısından arama yapılarak adliyeye giren teröristlerin savcıyı rehin aldıklarında Yunanistan ile telefon görüşmesi yaptıkları ve talimat üzerine savcıyı öldürdükleri belirlendi. DHKP-C yöneticisi 9 şüpheli hakkında 30 Mart 2016'da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran savcılıkça 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz ve 9'u firari 14 sanıkla ilgili iddianame hazırlandı.