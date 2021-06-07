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    • 07.06.2021 14:55
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    TİP Milletvekili 'tan skandal sözler: "Bu devlet katildir yıkmamız lazım" | Soruşturma başlatıldı

    Eski 'li, yeni TİP Milletvekili , katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Skandal çağrı sonrası Şık, sokağa inme çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'a yönelik de tehditler yöneltti. Yaşanan gelişemeler sonrası 27. dönem milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı.

    AA
    Bu devlet katildir yıkmamız lazım

    HDP'den milletvekili olduğu günden bu yana TBMM'de çıkardığı kavgalarla gündem olan, marjinal terör gruplarına verdiği destekle de tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Şık "Bu devlet katildir ve bu devleti yıkmamız gerekiyor" dedi.


    SOKAK ÇAĞRISI YAPTI BAŞKAN ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ
    TİP Milletvekili Ahmet Şık, İstanbul Kadıköy'de dün provokatif eylemlerde bulundu. Şık, HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'yla birlikte eylemlerin yasak olmasına polise zorluk çıkardı.

    Polisin eyleme izin vermemesi sonrası Şık, burada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal tehditlerde bulundu.

    Başkan Erdoğan'ı tehdit edip ''Devleti yıkmamız lazım'' demişti! Soruşturma başlatıldı

    "HEPİNİZ YARGILANACAKSINIZ"
    Eylemlerde sokağa çıkma çağrısı yaparak Başkan Erdoğan'ı tehdit eden Şık, "Recep Tayyip Erdoğan, sen oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız." diyerek skandal ifadeler kullandı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir." şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu ifadeler nedeniyle 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada da yine Şık hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler dolayısıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AKP, bu iktidar bloku vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

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