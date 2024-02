Muhalefetin "Hatay" operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Erdoğan sözleri şu şekilde:

"Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği sizlere söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahsum kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra Bade Harabül Basra oldu."

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA: UYUM AVANTAJ SAĞLAR

Muhalefetin algı operasyonu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a soruldu.

Kurum "Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bir bahane, iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyorlar. Burada maksat şudur: Yani siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve İstanbul adına bu sorunları çözmek için de bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez." dedi.

Bu anlayışın İstanbul'a hizmet kazandıracağını aktaran Kurum, yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde, büyükşehirle ve merkezi idareyle uyumlu olmasının şehre avantaj sağlayacağını kaydetti.