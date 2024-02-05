Muhalefetin "Hatay" operasyonu açığa çıktı! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SKANDAL

Kırpılmış videoyu sosyal medyadan paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır da Başkan Erdoğan'ı "Yazık, ahlak ve vicdandan uzak bu siyaset utanç verici!" ifadeleriyle hedef alarak haddini aşan bir diğer isim oldu. BAŞKAN ERDOĞAN ASLINDA NE DEDİ?

Muhalefetin üstünde tepindiği bu iddialar ise başı kırpılan bir videodan ibaret... Başkan Erdoğan o videonun başında kullandığı ifadelerle CHP'li Lütfü Savaş'ın vizyonsuzluğuna dikkat çekiyor. Erdoğan Hatay'a kamu yatırımlarının noksansız gönderildiğini ancak Savaş'ın Hatay'a gereken özeni göstermediğine dikkat çekiyor.

Erdoğan sözleri şu şekilde: "Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği sizlere söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahsum kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra Bade Harabül Basra oldu." MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA: UYUM AVANTAJ SAĞLAR

Muhalefetin algı operasyonu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a soruldu. Kurum "Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bir bahane, iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyorlar. Burada maksat şudur: Yani siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve İstanbul adına bu sorunları çözmek için de bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez." dedi. Bu anlayışın İstanbul'a hizmet kazandıracağını aktaran Kurum, yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde, büyükşehirle ve merkezi idareyle uyumlu olmasının şehre avantaj sağlayacağını kaydetti.

DEPREM BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi. Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi. Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu. BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı. Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi. Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi. Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı. Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu. Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi’nin açılışını yaptı! Deprem konutlarını teslim etti: 11 il ayağa kalkana kadar dinlenmek yok