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Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Hatay'dan sonraki durak Gaziantep: Önce konutları teslim edecek sonra şehir hastanesini açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde yıkıma uğrayan 11 ili yalnız bırakmıyor. Geride bıraktığımız gün Hatay’da inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim eden Erdoğan bugün de Gaziantep'e geçecek. İslahiye’de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin de açılışını yapacak.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 10:43 Güncelleme 04 Şubat 2024, 11:33
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Hatay’dan sonraki durak Gaziantep: Önce konutları teslim edecek sonra şehir hastanesini açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın deprem felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor.

Erdoğan önceki gün (3 Şubat 2023) Hatay'da idi. "Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremleri" diyen Erdoğan, "Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli hale getirine kadar bize durmak yok" ifadelerini kullandı.

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"DEPREM BÖLGESİ GENELİNDE 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"
Erdoğan, deprem bölgesine ilişkin, "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz." dedi.

HATAY'DAN SONRA GAZİANTEP
Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adresi bu kez Gaziantep olacak. Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi, Gaziantep'te de inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak.

İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Gaziantep Şehir HastanesiGaziantep Şehir Hastanesi

1875 YATAK KAPASİTESİ, 335 POLİKLİNİK
Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin de açılışını yapacak. Şahinbey ilçesinde bulunan hastanenin bin 875 yatak kapasitesi bulunuyor. Gaziantep Şehir Hastanesinde 335 poliklinik, 259 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 64 ameliyathane yer alıyor.

6 ŞUBAT'TA KAHRAMANMARAŞ
Erdoğan, deprem bölgesindeki ziyaretleri kapsamında 6 Şubat'ta da Kahramanmaraş'a gidecek. Takip eden günlerde ise sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'ı ziyaret edecek.

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