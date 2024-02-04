Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Hatay’dan sonraki durak Gaziantep: Önce konutları teslim edecek sonra şehir hastanesini açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asrın deprem felaketinin birinci yılında deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor.



Erdoğan önceki gün (3 Şubat 2023) Hatay'da idi. "Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremleri" diyen Erdoğan, "Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli hale getirine kadar bize durmak yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde



"DEPREM BÖLGESİ GENELİNDE 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

Erdoğan, deprem bölgesine ilişkin, "İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz." dedi. HATAY'DAN SONRA GAZİANTEP

Deprem bölgesindeki il ziyaretlerine Hatay ile başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adresi bu kez Gaziantep olacak. Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi, Gaziantep'te de inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslim edileceği törene katılacak. İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek.