Muhalefetin "Hatay" operasyonu ifşa oldu! Kırpılmış video ile Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

Muhalefetin kırpılan bir video ile giriştiği kirli algı operasyonu deşifre oldu.

Türkiye'de, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremler Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vurdu. Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. 120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

DEVLET BÖLGE İÇİN SEFERBER OLDU

Başkan Erdoğan depremin ardından bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Depremin üzerinden 1 yıl geçerken bölge eski hareketliliğine dönmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapımı tamamlanan deprem konutlarını kura çekimi ile hak sahiplerine teslim etmeye başladı.

Önceki gün Hatay'a giden Erdoğan dün ise Gaziantep'e giderek hem deprem konutlarının kura çekimine katıldı hem de bölge için yapılan şehir hastanelerinin açılışını gerçekleştirdi.

BAŞKAN HATAY'A YAPILAN YATIRIMLAR İÇİN BÖLGEDEYKEN MUHALEFET OPERASYONA GİRİŞTİ

Erdoğan, Hatay'da 7 bin 275'inin kura çekimi ve anahtar teslim törenini gerçekleştirip Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinin resmi açılışlarını yaptığı gün muhalefet çok kirli operasyona girişti.

CHP yandaşı medya Başkan Erdoğan'ın konuşmasını kırparak "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez." ifadelerini servis etti.

Söz konusu medya ve sosyal medya hesapları Başkan Erdoğan'ın "Hatay Belediyesi AK Parti'de değil diye yardım yapılmadı" dediği iddiasıyla bir yalanı köpürttü.

CHP YALANIN ÜSTÜNDE TEPİNDİ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere muhalefet Başkan Erdoğan'ın çarpıtılan ifadelerinin üstünde tepinerek algı operasyonunu sürdürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDAL BENZETME

Hatay'da Lütfü Savaş'ı tüm tepkilere rağmen "Başka adam bulamadık" diyerek aday gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı taksici katiline benzeterek şu skandal ifadeleri kullandı:

"Taksici Oğuz kardeşimizi vuran adam için 'Kalbi taş olsaydı yumuşardı' diyoruz ya hani... Erdoğan'ın kalbinin yerinde de taş olsa bu laf edilmezdi! Kalbin bu kadar kötü olduktan sonra olmaz olsun senin siyasetin"

İMAMOĞLU DA TEPİNDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kırpılmış videoyu kaynak alarak Erdoğan'a saldırdı.

İmamoğlu, "Seçime 1 ay kaldı diye sözüm ona milleti korkutacak. Bu ifadeler hafife alınacak ifadeler değil, tıbbın konusu bu ifadeler. Depremzedelerin önünde, sırf kendilerini seçmediler diye yardım götürmediğini itiraf etti. Bu tür davranışları toplumun vicdanına bırakıyorum" dedi.

İP'Lİ ZORLU HADDİNİ AŞTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da aynı yalanı sürdürerek, "Açıklama apaçık ahlak ve vicdan sorunudur." ifadeleriyle haddini aştı.

CHP'Lİ BAŞARIR'DAN SKANDAL

Kırpılmış videoyu sosyal medyadan paylaşan CHP'li Ali Mahir Başarır da Başkan Erdoğan'ı "Yazık, ahlak ve vicdandan uzak bu siyaset utanç verici!" ifadeleriyle hedef alarak haddini aşan bir diğer isim oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ASLINDA NE DEDİ?

Muhalefetin üstünde tepindiği bu iddialar ise başı kırpılan bir videodan ibaret... Başkan Erdoğan o videonun başında kullandığı ifadelerle CHP'li Lütfü Savaş'ın vizyonsuzluğuna dikkat çekiyor. Erdoğan Hatay'a kamu yatırımlarının noksansız gönderildiğini ancak Savaş'ın Hatay'a gereken özeni göstermediğine dikkat çekiyor.

Erdoğan sözleri şu şekilde:

"Hatay kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz. İşte bir gerçeği sizlere söylüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay mahsum kaldı. Şu anda Hatay'daki mevcut yerel yönetim maalesef şu deprem olayından sonra Bade Harabül Basra oldu."

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMA: UYUM AVANTAJ SAĞLAR

Muhalefetin algı operasyonu Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a soruldu.

Kurum "Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bir bahane, iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyorlar. Burada maksat şudur: Yani siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve İstanbul adına bu sorunları çözmek için de bu mücadeleyi verirsiniz. Şimdi bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez." dedi.

Bu anlayışın İstanbul'a hizmet kazandıracağını aktaran Kurum, yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde, büyükşehirle ve merkezi idareyle uyumlu olmasının şehre avantaj sağlayacağını kaydetti.

DEPREM BÖLGELERİNDE NELER YAPILDI?

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

BÖLGEYE 106 MİLYAR 728 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILDI

Geçici barınma hizmeti kapsamında bugüne kadar 349 bin haneye toplam 14 milyar 453 milyon lira "kira destek ödemesi" yapıldı. Bu kapsamda ev sahiplerine 7 bin 500, kiracılara ise 5 bin lira kira destek ödemesi devam ediyor.

Diğer yardım ve ödemelerle birlikte deprem bölgesine toplam 106 milyar 728 milyon lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde 2 milyon 302 bin binada ve 6 milyon 227 bin bağımsız bölümde hasar tespiti yapıldı, şu ana kadar enkaz kaldırma işleminin yüzde 91'i gerçekleştirildi.

Hak sahipliği çalışmaları kapsamında, 389 bini konut, 40 bin 658'i iş yeri, ve 11 bin 531'i ahır olmak üzere toplam 441 bin 567 hak sahipliği belirlendi.

Depremzede vatandaşların yaralarının sarılması çalışmaları kapsamında deprem bölgesinde şehir merkezleri ve köylerde 307 bin konutun yapımına başlandı.

Bu kapsamda yerinde dönüşüm projelerinde konutlar için 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lirası hibe, 1 milyon lirası kredi ve iş yerleri için 400 bin lirası hibe, 400 bin lirası kredi 2 yıl ödemesiz ve faizsiz 10 yıl vadeyle kullanıma sunuldu.