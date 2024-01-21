Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli "CHP'de inanılmaz tartışma var" deyip Özgür Özel'e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan'ı takdir etmek lazım

"ÖZGÜR ÖZEL YAPAMIYOR, HALA KAVGA DEVAM EDİYOR" TELE 1'de Hüsnü Mahalli , Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ni yerden yere vurdu. Özel'in partiyi toparlamakta pasif kaldığını dile getiren Mahalli, "CHP kendini toparlamalı. Kimse kusura bakmasın! Yani Özgür Bey, henüz partiyi toparlamadı. Umarım 31 Mart'a kadar toparlar. Özgür Bey'in seçildiği gün ben buradaydım. "Maksimum iki hafta içinde toparlaması lazım" dedim Yok, yapamıyor! Hala kavga devam ediyor. Özgür Bey bizi dinlemiyor" diyerek veryansın etti.







"KİMSE KUSURA BAKMASIN ERDOĞAN'I TAKDİR ETMEK LAZIM"

Programın sunucusu Namık Koçak da "Bir de şu var; örneğin aday belirlenecek bir aday var "O şunun adamı" deniyor. O adam kim ya?" diyerek CHP'deki aday krizine dikkat çekti.



Bu sözler üzerine Hüsnü Mahalli, CHP'de kavganın devam ettiğini belirterek "Kimse kusura bakmasın Erdoğan'ı takdir etmek lazım. Bütün adaylar onun adamı. Bütün adaylar, il, ilçe, anakent hepsi Erdoğan'ın adamı. Bu milletvekili adayları için de geçerli" dedi.