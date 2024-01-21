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Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli "CHP'de inanılmaz tartışma var" deyip Özgür Özel'e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan'ı takdir etmek lazım

CHP içindeki Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel çekişmesi ve devam eden 'aday belirleme' kaosu fondaş ekran yüzlerini isyan ettirdi. TELE 1'de Hüsnü Mahalli "Yok yapamıyor! Hala kavga devam ediyor. Özgür Bey bizi dinlemiyor" diyerek Özgür Özel'i yeden yere vurdu. CHP'deki aday belirleme kavgasına dikkat çeken Mahalli, "Kimse kusura bakmasın Erdoğan'ı takdir etmek lazım. Seçtiği adayları kimse tartışamaz" diyerek CHP'nin iş bilmezliğini dile getirdi. Özel - İmamoğlu ikilisine "Değişim, değişim" dediniz, neyi değiştirdiniz?" sorusunu soran Mahalli, "Bugün kimse kimseyi kandırmasın! CHP'de inanılmaz tartışma var" dedi.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 13:06 Güncelleme 21 Ocak 2024, 13:23
Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli CHP’de inanılmaz tartışma var deyip Özgür Özel’e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan’ı takdir etmek lazım

Cumhuriyet Halk Partisi'nde iç hesaplaşma ve entrika tavan yaptı. "Değişim" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldıran Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi birbirini yemeye devam ederken parti içinde kazan kaynıyor.

CHP'nin fondaş ekran yüzleri isyanda!



ADAYLAR BELİRLENEMİYOR İPLER GERİLİYOR
'Eş genel başkan' edasıyla hareket eden Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un ilçelerinin yanında CHP'nin elinde bulunan Antalya, Muğla, İzmir gibi illerin belediye başkan adaylarının kim olacağına müdahil olmak istemesi ipleri geriyor.

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İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki çekişme devam ederken gözler intikam ateşiyle yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

Kılıçdaroğlu kurultayın ardından tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu. Bay Bay Kemal, parti içinde kendisine yakın '1 Nisan'cı grubu organize ederek olağanüstü kurultay için zemin yokluyor.

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KURULTAYIN RÖVANŞI: İDARE AMİRLİĞİNİ ALDI
Öte yandan Kılıçdaroğlu 4 Kasım'da koltuktan edilmesinin rövanşını TBMM İdare Amirliği'ni ele geçirerek aldı.

Seçimde Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biri olan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Özgür Özel ve genel merkezin tüm engellemelerine rağmen TBMM İdare Amiri seçildi.



Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken parti içindeki kaos fondaş ekran yüzlerini isyan ettirme noktasına getirdi.

CHP'nin fondaş ekran yüzleri isyanda!


"ÖZGÜR ÖZEL YAPAMIYOR, HALA KAVGA DEVAM EDİYOR"
TELE 1'de Hüsnü Mahalli, Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ni yerden yere vurdu.

Özel'in partiyi toparlamakta pasif kaldığını dile getiren Mahalli, "CHP kendini toparlamalı. Kimse kusura bakmasın! Yani Özgür Bey, henüz partiyi toparlamadı. Umarım 31 Mart'a kadar toparlar. Özgür Bey'in seçildiği gün ben buradaydım. "Maksimum iki hafta içinde toparlaması lazım" dedim Yok, yapamıyor! Hala kavga devam ediyor. Özgür Bey bizi dinlemiyor" diyerek veryansın etti.




"KİMSE KUSURA BAKMASIN ERDOĞAN'I TAKDİR ETMEK LAZIM"
Programın sunucusu Namık Koçak da "Bir de şu var; örneğin aday belirlenecek bir aday var "O şunun adamı" deniyor. O adam kim ya?" diyerek CHP'deki aday krizine dikkat çekti.

Bu sözler üzerine Hüsnü Mahalli, CHP'de kavganın devam ettiğini belirterek "Kimse kusura bakmasın Erdoğan'ı takdir etmek lazım. Bütün adaylar onun adamı. Bütün adaylar, il, ilçe, anakent hepsi Erdoğan'ın adamı. Bu milletvekili adayları için de geçerli" dedi.




'DEĞİŞİMCİ'LERE VURDU: KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN, CHP'DE İNANILMAZ TARTIŞMA VAR
"Değişim, değişim" dediniz, neyi değiştirdiniz? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına, neyi değiştirdiniz?" diyerek Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisine tepki gösteren Hüsnü Mahalli, "Bugün kimse kimseyi kandırmasın! CHP'de inanılmaz tartışma var, bizde biliyoruz, CHP'li bir sürü insanla konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.





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