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CHP'de 'DEM'li PM! 'Demirtaş'la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar'ı koz olarak kullanıyor

CHP'de gerilim had safhada. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in güç çekişmesine sahne olan aday belirleme sürecinden taban oldukça huzursuz. Öte yandan kriz ve kaosun gölgesinde PM 'aday belirleme' gündemiyle bir kez daha toplanıyor. Çankaya, Kadıköy, Esenyurt ve Adalar için isim açıklanması ise öngörülmüyor. Başak Demirtaş'ın 'adaylık' çıkışıyla iyice köşeye sıkışan CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun DEM Parti'ye Esenyurt ve Adalar'ı koz olarak sunacağı kulislerde konuşuluyor. Bilindiği üzere İstanbul'un ilçe adaylarını ağırlık olarak İmamoğlu belirliyor. Esenyurt ve Adalar'ın DEM ile yapılacak görüşme sonrası açıklanması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:37 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:55
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde ortalık toz duman oldu.

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'LİSTE'Lİ AYAR
İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, Cemil Tugay aday gösterildi.

Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti. Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlunun da bir hesabı varEkrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlunun da bir hesabı var


KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, ÖZEL VE YAVAŞ ARASINDA ÇANKAYA KAVGASI
Çankaya'daki aday krizi ise hala sürüyor... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor. İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.

Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.

Mansur YavaşMansur Yavaş

Gelelim Mansur Yavaş'a... Yavaş Çankaya özelindeki koltuk kavgasına dahil oldu. Eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.

CHP PM toplantısından bir kareCHP PM toplantısından bir kare

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) kriz ve kaosun gölgesinde bir kez daha toplanıyor.

PM toplantısında İstanbul, Ankara, Muğla ve Hatay'ın bazı ilçe adaylarının ele alınacağı öğrenildi. Ancak Çankaya ve Kadıköy özelinde devam eden kriz sebebiyle bu ilçelerin adayları açıklanmayabilir.

Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu

KÖŞEYE SIKIŞAN CHP ESENYURT VE ADALAR'I KOZ OLARAK KULLANIYOR
Başak Demirtaş'ın 'adaylık' çıkışıyla iyice köşeye sıkışan CHP, DEM Parti'ye Esenyurt ve Adalar'ı koz olarak sunmaktan geri durmuyor.

Bilindiği üzere İstanbul'un ilçe adaylarını ağırlık olarak İmamoğlu belirliyor. Kulislerde bu iki ilçenin DEM ile yapılacak görüşme sonrası açıklanacağı konuşuluyor.

Ekremciler panikte! DEM MYKsından CHPye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbulda Demirtaşın yanına eş başkan bile belliEkremciler panikte! DEM MYKsından CHPye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti... İstanbulda Demirtaşın yanına eş başkan bile belli

"Büyükşehirleri kaybedeceğiz" endişesine kapılan ve dört kolla PKK'nın siyasi ayağı DEM'e sarılan CHP, Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışıyla telaşa kapıldı.

Kulislerde Demirtaş'ın yanına konuşlandırılacak eş başkanın bile belli olduğu konuşulurken DEM Partili kaynaklar "İstanbul'da aday çıkarmamak Şırnak'ı da Hakkari'yi de psikolojik olarak etkiliyor. Taban Demirtaş'ı istiyor" çıkışında bulundu.

Öte yandan DEM MYK'sından CHP'yi iyice panikleten bir rest geldi. Musa Piroğlu, "DEM Parti'ye ne yapacaksınız diyenlere soruyoruz, siz ne yapacaksınız?" dedi. Kulislerde "DEM Parti aday çıkarırsa en çok İmamoğlu etkilenir" görüşü hakim.

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