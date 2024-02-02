CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi tansiyon derecesi yüksek kriz dolu günlerden geçiyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde ortalık toz duman oldu.



ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA 'LİSTE'Lİ AYAR

İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, Cemil Tugay aday gösterildi.



Özgür Özel "Listeyi ben çalıştım" diyerek 'Buğra Gökçe' dayatmasında bulunan Ekrem İmamoğlu'na rest çekti. Kulislerlerde "İmamoğlu devre dışı kaldı" yorumları yapıldı.

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel hattında Çankaya düellosu! CHP PM toplanıyor ama yine aday yok... Kılıçdaroğlunun da bir hesabı var

KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU, ÖZEL VE YAVAŞ ARASINDA ÇANKAYA KAVGASI

Çankaya'daki aday krizi ise hala sürüyor... Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday göstermek istiyor. İmamoğlu ise önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi Çankaya'ya aday yaptırmak için kolları sıvadı.



Devrik CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var... Kılıçdaroğlu, Alper Taşdelen için lobi faaliyetlerine başladı.



Mansur Yavaş



Gelelim Mansur Yavaş'a... Yavaş Çankaya özelindeki koltuk kavgasına dahil oldu. Eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı arttırdığı öğrenildi.