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Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:51 Güncelleme 02 Şubat 2024, 11:00
Son dakika: MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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