CHP'de "Behzat Ç." operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor... Erdal Beşikçioğlu'nu kim önerdi?

EKREM İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİLER

Mansur Yavaş'ın ekibinde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilindeki 39 ilçe belediye başkan adayını belirlerken, istediği bürokratının istediği ilçeden aday gösterilmesini sağlarken, Mansur Beyin iki isteğinden ancak birisi bile güçlükle yerine getirildi." görüşünün hakim olduğu biliniyor. YAVAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

Mansur Yavaş, İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği gösterilmezse adaylıktan çekilmesinin bile gündemde olduğu da iddialar arasında.

KRİZİ KABUL ETTİ, MANSUR YAVAŞ'A RESTİ ÇEKTİ: 'RİYAKARLIK ETME' MESAJI

Gelişme sonrası CHP lideri Özgür Özel'e "Etimesgut krizi aşıldı mı?" sorusu yönetildi. Özel, "Kriz yok, adayımız belli" sözleriyle Mansur Yavaş'a resti çekti.

ÖZEL'DEN KAOS İTİRAFI

"Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok" sözleriyle mevcuttaki kaosu itiraf eden Özel, "Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı" diyerek "Yavaş ikili oynuyor" mesajı gönderdi. Özel, "Hatta bugün Etimesgut'ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook'ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli." dedi. ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NU 17 YAŞINDAKİ BİRİ ÖNERDİ

Öte yandan CHP'nin Erdal Beşikçioğlu'nu aday göstermesinin arka planı da ortaya çıktı. CHP yandaşı Duvar'da yer alan habere göre Behzat Ç'yi (Erdal Beşikçioğlu) 7 yaşında bir genç CHP'ye önerdi. CHP yandaşı Duvar'da yer alan haberde konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Beşikçioğlu'nun aday olma sürecini Ankara İl Başkanı Ümit Erkol anlattı. Erkol'un verdiği bilgiye göre Ankara il yönetimi kentte aday gösterilecek belediye başkanları ve meclis üyeleriyle ilgili bir masa kurdu. "Ankara'da kiminle, nasıl kazanırız" sorusuna yanıt aranan komisyonda ilçe belediye başkan adaylığı için yapılan başvurular değerlendirildi, bunlarla ilgili anketler yapıldı. Anketlerde "Olumlu" gelen isimler ilgili organlarla paylaşıldı ve son değerlendirmelerin ardından adaylıkları ilan edilmeye başlandı.

Komisyon kazanmaya yakın oldukları ilçeler için daha da özel bir çalışma yaptı. Etimesgut ilçesi bunlardan biriydi. Çok sayıda adayın başvuru yaptığı ilçede "Kiminle kazanırız" arayışı içinde 17 yaşında bir gençten "Erdal Beşikçioğlu neden olmasın" önerisi geldi. Öneri ilgi çekince hemen bir simülasyon yapıldı ve kazanma olasılığının daha da arttığı görüldü. Bunun üzerine Beşikçioğlu'nun adı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iletildi. Özel de olumlu bulunca Beşikçioğlu ile görüşme trafiği başladı. Görüşme trafiğini yürüten CHP Ankara İl Başkanı Erkol, Beşikçioğlu'na bu öneriyi ilk götürdüklerinde "Behzat Amirin çok şaşırdığını" söyledi. Hiç politika düşünmeyen Beşikçioğlu ilk görüşmede olumlu yanıt vermedi. Beşikçioğlu'nu ikna eden ise CHP Genel Başkanı Özel oldu. Özel, Beşikçioğlu ile adının açıklandığı Parti Meclisi toplantısından bir gün önce parti dışında bir görüşme yaptı. Adının kamuoyuna duyurulduğu Parti Meclisi toplantısı öncesinde de CHP Genel Merkezi'ne giden Beşikçioğlu, Genel Başkan Özel ile bir kez daha görüşerek adaylığı kabul etti." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN