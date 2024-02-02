İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’dan Karşıyaka Spor Kulübüne stat sözü: Vaat değil taahhüt olarak görün

HAMZA DAĞ: VAAT DEĞİL TAAHHÜT OLARAK GÖRÜN

Karşıyaka'ya stat kazandırılması için yıllardır çalıştığını ancak atılan adımların sonuca ulaşmadığını dile getiren Dağ, şöyle konuştu:

"Bu stat benim neredeyse 10 yılımı verdiğim bir konu. İzmir büyükşehir belediye başkanı olduğumda bunu bir vaat değil taahhüt olarak görün. Büyükşehir belediye başkanlığı nasip olduğunda elimizdeki imkan biraz daha artmış olacak. Şöyle ki büyükşehir belediye başkanlığının imkanları da bu işe girmiş olacak. Büyükşehir, bakanlık, TOKİ, kulüp, bir şekilde taşın altına hep beraber girip omuzlayıp kaldıracağız. Stat yapılır. Önemli olan sportif başarıdır."