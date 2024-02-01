DEM’in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu



Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi başbaşa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı.

SOYER ÇİZİLDİ CHP-DEM KARIŞTI

Özel ve İmamoğlu'nun kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday göstermemesi hem parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarını hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'i rahatsız etti.

Takvim.com.tr İzmir'de DEM ile sıkı ilişki içinde olan Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından "Kriz DEM'leniyor" diyerek CHP ve DEM arasının gerileceğine dikkat çekmişti.

Beklenildiği gibi de oldu. Daha önce İzmir'de CHP'yi destekleyeceği konuşulan DEM'in söz konusu karar sonrası aday çıkaracağı kulislere yansıdı.

Tunç Soyer

ADAY TUNÇ SOYER Mİ?

PKK'nın siyasi ayağı DEM'in İzmir adayı ile ilgili bomba bir iddia da ortaya atıldı. Tunç Soyer'in DEM'in adayı olacağı gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu güdümündeki CHP yandaşı Oda TV Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday yapılması için görüşmeler gerçekleştirildiğini yazdı.

Konuya ilişkin A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş da ulaştığı kulisleri aktardı.

Yeşiltaş şunları söyledi:

"Tunç Soyer DEM Parti'nin sıcak baktığı bir isimdi... CHP'de 2019 yerel seçimlerinden bu yana DEM Parti ile sıcak ilişkileri vardı. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde de CHP Soyer'i aday gösterseydi DEM İzmir'de aday çıkarmayacaktı. Şimdi aday çıkarma eğilimi var. Bu isim Tunç Soyer olur mu? Şimdilik iddiadan öteye geçemedi ancak DEM Parti İzmir'de bir aday çıkaracak. Hafta sonu PM toplantısı olacak ve İzmir meselesi de karara bağlanmış olacak."

Öte yandan aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." diyerek tepki göstermişti.