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DEM'in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmir düellosuyla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 29 Ocak'ta gerçekleştirilen PM ile Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM'de rahatsızlık yarattı. Daha önce CHP'yi destekleyeceği konuşulan DEM'in bu karar sonrası İzmir'de aday çıkarılacağı konuşulurken bu ismin Tunç Soyer olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 17:31 Güncelleme 01 Şubat 2024, 17:50
DEM’in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia

Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleme sürecinde büyük kriz yaşadığı İzmir adayı 29 Ocak'ta gerçekleştirilen MYK ve Parti Meclisi sonrası Cemil Tugay oldu.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay olduCHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe önerisine rağmen Özgür Özel'in desteklediği ve Takvim.com.tr'nin PM öncesi başbaşa görüştüklerini yazdığı Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday olması ortalığı karıştırdı.

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SOYER ÇİZİLDİ CHP-DEM KARIŞTI
Özel ve İmamoğlu'nun kurultayda Kemal Kılıçaroğlu'na destek veren Tunç Soyer'in aday göstermemesi hem parti içindeki Kılıçdaroğlu yanlılarını hem de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'i rahatsız etti.

Takvim.com.tr İzmir'de DEM ile sıkı ilişki içinde olan Soyer'in aday gösterilmemesinin ardından "Kriz DEM'leniyor" diyerek CHP ve DEM arasının gerileceğine dikkat çekmişti.

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Beklenildiği gibi de oldu. Daha önce İzmir'de CHP'yi destekleyeceği konuşulan DEM'in söz konusu karar sonrası aday çıkaracağı kulislere yansıdı.

Tunç SoyerTunç Soyer

ADAY TUNÇ SOYER Mİ?
PKK'nın siyasi ayağı DEM'in İzmir adayı ile ilgili bomba bir iddia da ortaya atıldı. Tunç Soyer'in DEM'in adayı olacağı gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu güdümündeki CHP yandaşı Oda TV Tunç Soyer'in DEM Parti'den aday yapılması için görüşmeler gerçekleştirildiğini yazdı.

Konuya ilişkin A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş da ulaştığı kulisleri aktardı.

▶️ DEM'in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak?

Yeşiltaş şunları söyledi:

"Tunç Soyer DEM Parti'nin sıcak baktığı bir isimdi... CHP'de 2019 yerel seçimlerinden bu yana DEM Parti ile sıcak ilişkileri vardı. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde de CHP Soyer'i aday gösterseydi DEM İzmir'de aday çıkarmayacaktı. Şimdi aday çıkarma eğilimi var. Bu isim Tunç Soyer olur mu? Şimdilik iddiadan öteye geçemedi ancak DEM Parti İzmir'de bir aday çıkaracak. Hafta sonu PM toplantısı olacak ve İzmir meselesi de karara bağlanmış olacak."

Öte yandan aday gösterilmeyeceğini MYK toplantısından 5 dakika önce öğrendiğini söyleyen Tunç Soyer bu durumu "siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi. Soyer, "Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum." diyerek tepki göstermişti.

Tunç SoyerTunç Soyer

5 DAKİKA KALA ÖĞRENDİM
Soyer 30 Ocak'ta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

"35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum.

"NEZAKETSİZLİKTEN DAHA VAHİMİ..."
Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum. Öncelikle Genel Merkez tarafından kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar, yapıldığı söylenen memnuniyet anketleri, sayısı, yöntemi ve sonuçları usulen ve esasen adil değildir

Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken, ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır.

"SAYGISIZLIK"
Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir. Sürecin bütünü değerlendirildiğinde ise adayların açıklanmasında yaşanan gecikme İzmir halkına saygısızlıktır."

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YENİ KRİZ YOLDA
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in adaylığını PKK'nın siyasi ayağı DEM'in de istediği biliniyordu. Kulislerde, Soyer'in yeniden aday gösterilmemesinin CHP'de yeni bir krizi alevlendireceği konuşuluyor.

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