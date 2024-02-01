AK Parti İBB adayı Murat Kurum’dan ’deprem’ simsarı CHP fondaşlarına sert tepki! 6 Şubat’ın yıl dönümüne günler kala kirli provokasyon

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP ve yandaşı medyanın yalan, iftira ve manipülasyona dayalı kirli siyasetine şahitlik ediyor.



Bu durumun son örneği Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum'un 'depremlerdeki can kaybı' ile ilgili yaptığı açıklamanın çarpıtılmasıyla bir kez daha gözler önüne serildi.





Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." ifadelerini kullandı.