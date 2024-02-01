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SON DAKİKA | Ankara’da DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” operasyonunda 15 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Ankara’da DEAŞ'e yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” operasyonunda 15 kişi yakalandı. Sosyal medya hesabından operasyona ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 17:34 Güncelleme 01 Şubat 2024, 18:23
SON DAKİKA | Ankara’da DEAŞ’e yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-48” operasyonunda 15 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda yabancı uyruklu 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya duyurdu! "KAHRAMANLAR-48" operasyonunda 15 kişi paketlendi!



Operasyonda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarıyla DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlere göz açtırmayacaklarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerinin altını çizdi.

Çalışmalarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında operasyona ait görüntüler de yer aldı.

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