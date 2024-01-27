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Yılmaz Büyükerşen'e "sus" öpücüğü! Özgür Özel yeni koltuk verdi

Özgür Özel'den Yılmaz Büyükerşen'e "sus" öpücüğü geldi. Yaşı öne sürülerek aday yapılmayan Yılmaz Büyükerşen 15 Ocak'ta CHP'yi yerden yere vurdu. CHP'de 'hep bir geçimsizlik, anlaşmazlık, iftira, kıskançlık ve birbirinin ayağını kaydırma' ortamı olduğunu söyleyen Yılmaz Büyükerşen, "Gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP’nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var." dedi. Büyükerşen'in sözlerinin ardından bugün Eskişehir'e giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öperek koordinatörlük görevine getirildiğini açıkladı. Özel'in bu hareketi "Sus payı" olarak yorumlandı.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 17:52 Güncelleme 27 Ocak 2024, 18:02
Yılmaz Büyükerşen’e sus öpücüğü! Özgür Özel yeni koltuk verdi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e "sus" öpücüğü verdi.

YAŞINI ÖNE SÜRÜP ADAY YAPMADILAR
CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 25 yıldır sürdürdüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeni dönemde aday gösterilmedi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi Büyükerşen'in "yaşını" öne sürerek Ayşe Ünlüce'yi aday gösterdi.

Gelişme sonrası 15 Ocak'ta açıklama yapan Yılmaz Büyükerşen isim vermeden parti yönetimini yerden yere vurdu.

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CHP'de hep bir geçimsizlik, anlaşmazlık, iftira ve kıskançlık ortamı olduğunu söyleyen Yılmaz Büyükerşen, "Gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var" ifadelerini kullandı.

"BU CHP NASIL ADAM OLACAK DİYE DÜŞÜNDÜM DURDUM"
Büyükerşen 15 Ocak'ta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP'de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımı vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır.

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"VİRÜS MİKROP GİBİ İNSANLAR VAR"
Uzun gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye'deki, Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm"

Büyükerşen ve ÖzelBüyükerşen ve Özel

ÖZGÜR ÖZEL YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN ELİNİ ÖPTÜ
Yılmaz Büyükerşen'in fırçası sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. CHP Eskişehir ilçe ve belediye başkan adaylarını açıklamak için düzenlediği tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öperek yeni bir göreve getirildiğini açıkladı.

YENİ KOLTUK VERDİ
Özel Büyükerşen'in koordinatörlük görevine getirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Yılmaz Büyükerşen ne evinde oturacak ne de emeklilik yaşayacak. Yılmaz Büyükerşen'in bir eli Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde, bir eli Türkiye'deki CHP'li belediyelerin üzerinde olacak. Buradan ilan ediyorum. İlk toplantıları 31 Ocak günü Ankara'da... Bütün büyükşehir belediyelerimizin temsilcilerinin, adaylarının ve yöneticilerinin olduğu bir çalıştay var. O çalıştayın açılışında ve başında olacak. Bundan sonra Yılmaz Büyükerşen Türkiye'deki tüm CHP'li belediyelerin, yapılan iyi hizmetlerinin ortaklaştırılması, hizmetlerin diğer belediyelerde de uygulanması ve geliştirilmesiyle ilgili CHP'nin oluşturduğu yeni kurulun genel koordinatörüdür."

SUS PAYI MI?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yılmaz Büyükerşen'in tepkisi sonrası elini öperek koordinatörlük görevine getirildiğini açıklaması "sus payı" olarak yorumlandı.

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