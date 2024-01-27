Yılmaz Büyükerşen'e "sus" öpücüğü! Özgür Özel yeni koltuk verdi

CHP'de hep bir geçimsizlik, anlaşmazlık, iftira ve kıskançlık ortamı olduğunu söyleyen Yılmaz Büyükerşen, "Gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var" ifadelerini kullandı.

"Gençliğimde, gazeteciliğim sırasında her gün CHP'de vaktimizin büyük bir kısmı geçerdi. Rahmetli Yaşar Eğitim vardı, avukattı, il başkanı. Niyazi Önal genç avukat. Tahsin Atakan diye çok genç bir avukatımı vardı. Oraya gelirler siyasi tartışmalar olurdu. Fakat gördüğüm bir şey olurdu, şeyi görmeye başladım. Hep bir araya geldikleri zaman hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk idealleri, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, diğer gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Derken gördüm ki; geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. Nasıl bu parti adam olacak diye düşünüp durmuşumdur. Kafamın bir köşesinde bu kalmıştır.

"VİRÜS MİKROP GİBİ İNSANLAR VAR"

Uzun gençlik yıllarımda da üniversite yıllarımda da aynı şeyleri gördüm. Ve hala da bugünkü siyasette de biraz daha bozulmuş vaziyette. CHP'nin büyük hastalıklarından biri, adeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var. Bunu cesaretle hiç çekinmeden söylüyorum, hocalık vasfıma sığınarak söylüyorum. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Gözlemlerimle bu olaylar hep ön plana çıktı. Türkiye'deki, Büyük Millet Meclisi'ndeki siyaseti, tek partili dönemden çok partili döneme geçişte hep gördüm"

Büyükerşen ve Özel

ÖZGÜR ÖZEL YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN ELİNİ ÖPTÜ

Yılmaz Büyükerşen'in fırçası sonrası ilginç bir gelişme yaşandı. CHP Eskişehir ilçe ve belediye başkan adaylarını açıklamak için düzenlediği tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'in elini öperek yeni bir göreve getirildiğini açıkladı.