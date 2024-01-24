SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası

CHP - DEM ittifakında bölücü pazarlıklar sürerken PKK elebaşı Duran Kalkan, 'Özgür teröristan' isteyerek küstah tehditler savurdu. Kalkan, "Özgür Kürdistan yoksa Türklüğün geleceği tehlike altında" dedi. Eli kanlı terörist açık açık AK Parti'nin kesin yenilgiye uğratılması gerektiğini dile getirdi, "Çağrımız bu temelde" diyerek CHP - DEM ittifakını işaret etti. DEM'lilere 'Öcalan'lı yol haritası çizen Kalkan, "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen eylem, direnme hamlelerini büyütmeli, zafere taşımalıyız" dedi. Bilindiği üzere DEM, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'le 'Öcalan' pazarlığına oturmuştu.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:35 Güncelleme 24 Ocak 2024, 12:05
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM ile ittifak için saflarını iyiden iyiye sıklaştırdı.

DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.

Kandilden CHP - DEMe köşeli istikamet! İstanbul, Adana ve Mersinde eş başkanlık talebi | Ekremcilerden Demirtaşlı algı oyunuKandilden CHP - DEMe köşeli istikamet! İstanbul, Adana ve Mersinde eş başkanlık talebi | Ekremcilerden Demirtaşlı algı oyunu


'DEM'İ PAMUKLARA SARDI: GÖZLER ÖNÜNDE İLİŞKİ İÇİNDEYİZ
Toplum vicdanını yaralayan 'Öcalan' pazarlığının gölgesinde Özgür Özel DEM'İ "Bizim gözümüzde şeytan değildir" diyerek pamuklara sarıp "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz. DEM Parti ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkiyi koparacak değiliz" sözleriyle akladı.



PAZARLIK KIZIŞTI! DEM İBB'DE 'EŞ BAŞKANLIK' İSTİYOR
Bir yandan da kirli ittifakta pazarlık kızıştı. CHP'den belirli teminatlar alan DEM, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe gibi ilçeleri de istiyor.

Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı adaylık çıkışıyla şantaj masasında el yükselten DEM, Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında İBB Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı koltuklarına da göz koydu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP - DEM ittifakı için hem dilenciliğe soyundu hem de küstah tehditler savurdu.

Bilindiği üzere DEM Parti her platformda bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talep ediyor. CHP ile yapılan ittifak görüşmesinde de Özgür Özel'le Öcalan pazarlığına oturan DEM'lilere yol haritası elebaşı Duran Kalkan'dan geldi. Kalkan, "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen eylem, direnme hamlelerini büyütmeli, zafere taşımalıyız" dedi.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı...

Sınır ötesi operasyonlarla köşeye sıkışan, SİHA korkusuna mağaradan kafasını dışarı çıkaramayan PKK elebaşı Duran Kalkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusup açık açık 'Özgür teröristan' istedi.



"AK PARTİ KESİN YENİLMELİ" DEYİP CHP - DEM'İ İŞARET ETTİ
Kalkan, "İnsanlar Tayyip Erdoğan yönetiminin yol açtığı sonuçları iyi anlamalı, değerlendirmeliler. Buna karşı çıkmalılar" diyerek AK Parti'ye oy verecek olan Kürt seçmenin iradesine ipotek koymaya niyetlendi.

Duran Kalkan, CHP'nin DEM'le ittifak tutup bölücü pazarlıklara girişmesiyle eş güdümlü olarak; AK Parti'nin kesin yenilgiye uğratılması gerektiğini dile getirip "Çağrımız bu temelde" dedi.

KÜSTAH TEDİT
Eli kanlı katil, "Özgür Kürdistan yoksa Türklüğün geleceği tehlike altında" tehdidi savurdu.



TERÖRİSTAN'A ASLA GEÇİT YOK!
Kandil'in bu denli paniklemesinin altında yatan yegane gerçek ise Türkiye'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlar ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin sınırlarında bir teröristan kurulmasına asla izin vermeyeceklerini çok açık bir dille ifade etmesi yatıyor.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi, en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık farklı yol ve yöntemlerle defalarca dışa vurulmuştur.

Başkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecekBaşkan Erdoğan liderliğinde İstanbulda kritik güvenlik zirvesi: Teröristan kurulmasına izin verilmeyecek

Hazımsızlığın ifadesi, kimi zaman ülkemiz içindeki aparatlarını harekete geçirerek, kimi zaman ülkemizi işgalci olarak suçlayarak, kimi zaman uluslararası arenada bizi sıkıştırmaya çalışarak, kimi zaman sosyal medya üzerinden yalan yanlış bilgiler yayarak, kimi zaman tetikçiliğini yaptırdıkları basın yayın organlarını kullanarak, kimi zaman da doğrudan canımızı acıtmaya yönelik hain terör eylemlerini destekleyerek gerçekleşmiştir."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor | CANLI YAYIN
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası
Kandil’den CHP - DEM’e ’köşeli’ istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin’de ’eş başkanlık’ talebi | ’Ekremci’lerden ’Demirtaş’lı algı oyunu
SON DAKİKA