PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM ile ittifak için saflarını iyiden iyiye sıklaştırdı.
DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
'DEM'İ PAMUKLARA SARDI: GÖZLER ÖNÜNDE İLİŞKİ İÇİNDEYİZ
Toplum vicdanını yaralayan 'Öcalan' pazarlığının gölgesinde Özgür Özel DEM'İ "Bizim gözümüzde şeytan değildir" diyerek pamuklara sarıp "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz. DEM Parti ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkiyi koparacak değiliz" sözleriyle akladı.
PAZARLIK KIZIŞTI! DEM İBB'DE 'EŞ BAŞKANLIK' İSTİYOR
Bir yandan da kirli ittifakta pazarlık kızıştı. CHP'den belirli teminatlar alan DEM, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'un yanı sıra Sancaktepe, Arnavutköy ve Maltepe gibi ilçeleri de istiyor.
Başak Demirtaş'ın zaman ayarlı adaylık çıkışıyla şantaj masasında el yükselten DEM, Ekrem İmamoğlu'nu destekleme karşılığında İBB Genel Sekreterliği ve Başkan Yardımcılığı koltuklarına da göz koydu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken PKK elebaşı Duran Kalkan, CHP - DEM ittifakı için hem dilenciliğe soyundu hem de küstah tehditler savurdu.
Bilindiği üzere DEM Parti her platformda bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük talep ediyor. CHP ile yapılan ittifak görüşmesinde de Özgür Özel'le Öcalan pazarlığına oturan DEM'lilere yol haritası elebaşı Duran Kalkan'dan geldi. Kalkan, "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen eylem, direnme hamlelerini büyütmeli, zafere taşımalıyız" dedi.
Skandal bununla da sınırlı kalmadı...
Sınır ötesi operasyonlarla köşeye sıkışan, SİHA korkusuna mağaradan kafasını dışarı çıkaramayan PKK elebaşı Duran Kalkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a nefret kusup açık açık 'Özgür teröristan' istedi.