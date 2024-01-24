PKK elebaşı Duran Kalkan'dan küstah tehdit! 'Özgür teröristan' isteyip "AK Parti kesin yenilmeli" dedi: CHP - DEM'e 'Öcalan'lı yol haritası

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM ile ittifak için saflarını iyiden iyiye sıklaştırdı.



DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.



'DEM'İ PAMUKLARA SARDI: GÖZLER ÖNÜNDE İLİŞKİ İÇİNDEYİZ

Toplum vicdanını yaralayan 'Öcalan' pazarlığının gölgesinde Özgür Özel DEM'İ "Bizim gözümüzde şeytan değildir" diyerek pamuklara sarıp "DEM Parti ile gözler önünde ilişki içindeyiz. DEM Parti ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkiyi koparacak değiliz" sözleriyle akladı.