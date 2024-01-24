Kandil’den CHP - DEM’e ’köşeli’ istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin’de ’eş başkanlık’ talebi | ’Ekremci’lerden ’Demirtaş’lı algı oyunu

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP - DEM hattındaki kirli pazarlık ve şantaj kumarını ele veren detaylar gün yüzüne çıktı.
Kaleminin yönünü Kandil'e göre tayin eden PKK'nın medya piyonları köşelerden CHP ve DEM'e istikamet tayin etti.
CHP HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIR... "DEM GÜÇLÜ KAZANÇ ELDE ETMELİ"
Fehim Işık, PKK gazetesinde CHP'nin yerel seçimlere 'kaybedeceğiz' korkusuyla gireceğini bu nedenle de önceki seçimlere nazaran DEM Parti'ye daha fazla yanaştığını yazdı.
"DEM Parti öncelleriyle bir fotograf vermemek için 50 takla atan CHP, şimdi her türlü fotoğrafı vermeye hazır" diyerek CHP'nin her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu dile getiren Işık, DEM Parti'nin güçlü bir kazanç elde edebilirse CHP ile iş birliğine gireceğini yazdı.
KİRLİ İTTİFAKA 'ÖCALAN'LI ZEMİN
DEM Parti'nin Türkiye'de sol, sosyalist, devrimci güçlerin adaylarına destek verebileceğini söyleyen Fehim Işık, "Bu yaklaşımın mimarı Abdullah Öcalan'dır" diyerek CHP - DEM hattındaki iş birliğine zemin hazırladı.
"CHP MUHİTTİN BÖCEK'İ TASFİYE ETSİN"
Kandil'in bir başka kalemşoru olan Cafer Tar ise, "CHP içerisinde politika yapan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi kimi belediye başkanlarının Kürtlere yönelik ayrımcı tutumu CHP ve DEM parti arasında çok kritik metropollerde ittifak yapma ihtimalini de özellikle güçleştiriyor" diyerek "CHP'e Böcek'i tasfiye etsin, yoksa iş birliği zora girer" çağrısı yaptı.
Hatırlanacağı üzere CHP'li Muhittin Böcek'in DEM Parti'ye salon vermemiş, bunun üzerine de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Oyumuzla saltanat kuracaksın ama salon vermeyeceksin. Asla oy vermeyiz" demişti.
"İMAMOĞLU UYANIK OLSUN, KÜRT SEÇMENE BORÇLULAR"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açık açık "Yerelde DEM'in desteğini almak istiyorsan uyanık ol" diyen Cafer Tar, 2019'daki yerel seçimlerin Kürt seçmen sayesinde kazandığını CHP'nin Kürt seçmene borçlu olduğunu söyledi.
DEM Parti uzun yılların birikimine dayalı bir tecrübeye ve deneyimli kadrolara sahip olduğunu iddia eden Cafer Tar, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bulunan illerini 'kürdistan' olarak tanımlama rezaletine imza attı. Tar, DEM'in bundan sonra sadece pasif destekleyen ve dışardan izleyen bir pozisyonda olmayacağının altını çizerek Türkiye'nin batısında da bizzat yönetime dahil oluması gerektiğini yazdı.
İSTANBUL, ADANA VE MERSİN'DE 'EŞ BAŞKANLIK' İSTİYORLAR
Tar, CHP'nin İstanbul, Adana, Mersin gibi belediyelerde DEM'le birlikte yönetim içinde bulunması gerektiğini söyledi, "İstanbul, Adana, Mersin gibi belediyelerin Kürtlerin de katılımı ile yönetilmesi Türkiye'de faşizmi sadece geriletmez aynı zamanda kitlelerde mücadele azmi ve demokrasi umudunu büyütür" ifadelerini kullandı.
"Gelinen noktada sorumluluk yeni CHP yönetiminindir" diyeren hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'nu işaret eden Tar şu ifadeleri kullandı;
DEM Parti niyetini ortaya koymuş, bu zamana kadarki pratiği ile de samimiyetini göstermiştir. Bundan sonrası yeni CHP yönetimine kalmıştır; eğer doğru davranırlarsa kazanan her şeyden önce Türkiye demokrasisi ve halklarımız olacaktır.
Türk ve Kürt aydınları da bunu teşvik edici ve kazandırıcı bir pozisyonda durmalıdır; burada söz konusu olan sadece birimizin değil, hepimizin geleceğidir.
"YA İSTEDİĞİMİZİ VERİN YA DA BİZ YOKUZ" RESTİ
Gelinen bu noktada Kandil ve DEM Parti'nin kalemşorları üzerinden CHP'ye "Ya istediğimizi verirsiniz ya da size destek mestek yok" şantajı çekmesi sahnelenen kirli pazarlığı gözler önüne serdi.
Pazarlıkta el yükselten DEM'in ise eş başkanlıktan daire başkanlığına, destek verilen her noktada bizatihi yönetime dahil olmak istemesi sonrası CHP'ye çevrildi.
CHP'nin parti içine ve seçmen tabanına bu durumu nasıl izah edeceği büyük merak konusu.