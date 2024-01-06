İzmir kavgasında yeni perde! Ekrem İmamoğlu dayatıyor Özgür Özel direniyor! Yeni isim Selim Sayek Böke mi?

Gerilimin ardından 250'ye yakın adayın perşembe gerçekleştirilen PM'nin ardından açıklanması da iptal oldu. İptale ilişkin ise Yargıtay'ın, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın görüşülmesi kılıf olurken asıl meselenin telefonda yaşanan kavga olduğu ortaya çıkmıştı."
TELEFONDA KAPIŞTILAR
Öte yandan geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen CHP Parti Meclisi toplantısında 250 ismin adaylığı açıklanacaktı ancak yaşanan kriz sebebiyle erteleme geldi.
İptale kılıf olarak Yagıtay'ın verdiği Can Atalay kararı öne sürüldü ancak Özgür Özel'in telefonda Ekrem İmamoğlu'na "Gel o zaman buraya sen otur. Ben bugün Parti Meclisi'nde kimseyi açıklamıyorum" dediği ve Ekrem İmamoğlu'nun telefonu Özgür Özel'in yüzüne kapattığı ortaya çıktı.
EKREM İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL LİSTESİ ASKIYA ALINDI
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasıdaki kavga lansman krizine de dönüştü.
Ekrem İmamoğlu, dün yapılan adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Özel "aday dayatmasına" karşı çıkınca İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklandı.