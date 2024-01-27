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Başkan Erdoğan AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak

Son dakika haberi! AK Parti’nin İzmir’deki ilçe belediye başkan adayları bugün günü belli oluyor. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında 30 İlçenin belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan, ilçe adaylarını açıkladıktan sonra İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

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Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 11:03 Güncelleme 27 Ocak 2024, 11:38
Başkan Erdoğan AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor.

İzmir ilçe adayları bugün belli oluyor!

BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR İLÇE ADAYLARINI AÇIKLAYACAK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardından, 30 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

ADAY TANITIM TOPLANTISI 13.00'DA BAŞLAYACAK

Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'te başlayacak.



ŞEHİR HASTANESİNİ AÇACAK

İzmir adaylarını açıklayacak Başkan Erdoğan saat 15.00'te geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.

Gözler 30 Ocakta! Seçim beyannamesi tamamlandı! Öncelik 81 ilde kentsel dönüşümGözler 30 Ocakta! Seçim beyannamesi tamamlandı! Öncelik 81 ilde kentsel dönüşüm
Gözler 30 Ocak'ta! Seçim beyannamesi tamamlandı! Öncelik 81 ilde kentsel dönüşüm


BEYANNAME 30 OCAK'TA ANKARA'DA DUYURULACAK: DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Öte yandan AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesi tamamladı. Beyannamenin omurgasını dirençli şehirler oluşturacak.

Dirençli şehirler için AK Parti'nin kriterleri şu şekilde sıralandı: Sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler.

Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik adı ile hazırlanan seçim beyannamesi

8 ana başlıktan oluşuyor:

1- AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu

2- Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

3- Dirençli Şehirler

4- Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

5- Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri

6- Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik

7- Kültür Üreten Şehirler

8- Hizmet ve Eser Belediyeciliği Beyanname tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlıklı beyannamede kapsamlı belediyecilik öne çıkacak. Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir köy kanunu hazırlanacak. Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar; çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.

YEŞİL DÖNÜŞÜM HAREKETİ

Birbirinden kopuk halde bulunan yeşil alanlar kuşaklar halinde birleştirilerek, sosyal donatılarla zenginleştirilecek ve yaşayan mekanlara dönüştürülecek. Şehirler, hareketli bir yaşamı destekleyecek şekilde konumlandırılacak, bisiklet dostu sokaklar oluşturulacak, çevreci yaşam teşvik edilecek. Şehirlerde yeşil alanları artırmayı amaçlayan kent bostanları yapılacak, iklim değişikliği ile mücadele edilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, belediyeler bünyesinde, bölgelerin iklimine, toprak yapısına uygun tarım yapılacak. Yeşil dönüşüm hareketi başlatılacak. Yenilenebilir enerji teşviki verilecek.

İHTİYACA GÖRE ÇÖZÜM

Eser ve hizmet siyaseti bölümü beyannamede en sonda yer aldı. Şehirlerin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilip, vatandaşa sunulacak.

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