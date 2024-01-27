Başkan Erdoğan AK Parti’nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını bugün açıklayacak

AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adayları bugün belli oluyor.
BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR İLÇE ADAYLARINI AÇIKLAYACAK
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın ardından, 30 ilçenin belediye başkan adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.
ADAY TANITIM TOPLANTISI 13.00'DA BAŞLAYACAK
Halkapınar Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan aday tanıtım toplantısı Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile saat 13.00'te başlayacak.
ŞEHİR HASTANESİNİ AÇACAK
İzmir adaylarını açıklayacak Başkan Erdoğan saat 15.00'te geçtiğimiz aylarda hasta kabulüne başlanan İzmir Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek.
BEYANNAME 30 OCAK'TA ANKARA'DA DUYURULACAK: DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Öte yandan AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesi tamamladı. Beyannamenin omurgasını dirençli şehirler oluşturacak.
Dirençli şehirler için AK Parti'nin kriterleri şu şekilde sıralandı: Sağlıklı, yaşanabilir doğayla uyumlu, akıllı, sürdürülebilir, iklim dostu şehirler.
Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik adı ile hazırlanan seçim beyannamesi
8 ana başlıktan oluşuyor:
1- AK Parti Yerel Yönetim Vizyonu
2- Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
3- Dirençli Şehirler
4- Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre
5- Toplumsal Refah Öncelikli Şehir Ekonomileri
6- Huzurlu ve toplumsal yapı için Duyarlı Sosyal Belediyecilik
7- Kültür Üreten Şehirler
8- Hizmet ve Eser Belediyeciliği Beyanname tüm topluma dokunacak proje ve vaatler içerecek.