CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Skandalın boyutu derinleşti! Önce ruhsat vermişler sonra rapor

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ve Gül İnşaat tarafından yapılan 144 adet villa kentte çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş ve Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde operasyon yapılmıştı.
İstanbul Büyükçekmece'de bulunan ve Gül İnşaat tarafından yapılan 144 adet villa kentte çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edilmiş ve Büyükçekmece Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde operasyon yapılmıştı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nur Aydın Sak ve Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül'ün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor.
Yapı denetim firması ve Büyükçekmece Belediye personelleri arasında gerçekleşen işbirliği sonucunda, müteahhit firma ve yetkilileri tarafından usulsüz olarak zemin etüd veri raporu, geoteknik rapor ve zemin iyileştirme raporlarının ile ruhsat alındıktan sonra hazırlandığı tespit edildi.
RUHSAT SÜRECİ USULSÜZ BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Usulsüz olarak alınan ruhsat ile birlikte inşaatın ruhsat tarihinden önce başlatılması, skandalın boyutlarını daha da derinleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, lüks villa inşaatı için gerekli olan temel belgelerin eksik olduğu ve ruhsat sürecinin usulsüz bir şekilde ilerlediği belirlendi.
Başsavcılığın atadığı bilirkişilerce hazırlanan raporda, "Ruhsat onayında gerekli ve zorunlu olan dokümanlar ruhsat onay tarihinden sonra hazırlandığı tespit edilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere aykırıdır" denildi. Bilirkişi raporunda, "İnceleme yapılan villalarda Fore kazıklar ve Düşey enjeksiyonlar eksiktir ve Projelerinde bulunması gereken yerlerde değildir. Bu durumun yoruma dahi gerek bırakmayacak sebebi, İnşaatların Ruhsat onay tarihinde ve imalatların yapılış tarihlerinde zemin etütlerinin, Geoteknik Raporlarının, Zemin İyileştirme Rapor ve Projelerinin mevcut olmamasıdır. Tüm Villaların Ruhsat Onay Tarihleri 16 Eylül 2021'dir. Parselin Zemin ve Temel Etüdü veri Raporu Onay tarihi 25 Ekim 2021 dir. Parselin Zemin İyileştirme ve Kazık Hesap Raporları tarihi Kasım 2021'dir. Parselin Enjeksiyon ve Fore kazıklarının Projelerini Hazırlanma tarihi 09 Kasım 2021'dir.Ruhsat onayında gerekli ve zorunlu olan yukarıda belirttiğimiz tüm dokümanların ruhsat onay tarihinden sonra hazırlandığı tespit edilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere aykırıdır" denildi.
NELER OLMUŞTU?
Büyükçekmece'de temel bile atılmadan ve olası İstanbul depreminde yıkılması muhtemel 144 villanın yapımına rüşvet karşılığı izin verildiği ortaya çıkmıştı.
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alınmış, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı, imar müdürü ve Gül İnşaat'ın sahiplerinden Ali Gül'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı.