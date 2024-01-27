CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar! Skandalın boyutu derinleşti! Önce ruhsat vermişler sonra rapor

RUHSAT SÜRECİ USULSÜZ BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ Sabah'ta yer alan habere göre; Usulsüz olarak alınan ruhsat ile birlikte inşaatın ruhsat tarihinden önce başlatılması, skandalın boyutlarını daha da derinleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, lüks villa inşaatı için gerekli olan temel belgelerin eksik olduğu ve ruhsat sürecinin usulsüz bir şekilde ilerlediği belirlendi.





Başsavcılığın atadığı bilirkişilerce hazırlanan raporda, "Ruhsat onayında gerekli ve zorunlu olan dokümanlar ruhsat onay tarihinden sonra hazırlandığı tespit edilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere aykırıdır" denildi. Bilirkişi raporunda, "İnceleme yapılan villalarda Fore kazıklar ve Düşey enjeksiyonlar eksiktir ve Projelerinde bulunması gereken yerlerde değildir. Bu durumun yoruma dahi gerek bırakmayacak sebebi, İnşaatların Ruhsat onay tarihinde ve imalatların yapılış tarihlerinde zemin etütlerinin, Geoteknik Raporlarının, Zemin İyileştirme Rapor ve Projelerinin mevcut olmamasıdır. Tüm Villaların Ruhsat Onay Tarihleri 16 Eylül 2021'dir. Parselin Zemin ve Temel Etüdü veri Raporu Onay tarihi 25 Ekim 2021 dir. Parselin Zemin İyileştirme ve Kazık Hesap Raporları tarihi Kasım 2021'dir. Parselin Enjeksiyon ve Fore kazıklarının Projelerini Hazırlanma tarihi 09 Kasım 2021'dir.Ruhsat onayında gerekli ve zorunlu olan yukarıda belirttiğimiz tüm dokümanların ruhsat onay tarihinden sonra hazırlandığı tespit edilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere aykırıdır" denildi.