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CHP'de "Battal boy" kriz! Battal İlgezdi ipleri kopardı: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

CHP'de krizlere bir yenisi daha eklendi. Yeniden aday gösterilmeyeceği öğrenilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 18:03 Güncelleme 26 Ocak 2024, 18:37
CHP’de Battal boy kriz! Battal İlgezdi ipleri kopardı: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

CHP'de krizlere bir yenisi daha eklendi.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEYECEĞİNİ ÖĞRENİNCE İSTİFA ETTİ
Aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi öncesi istifa haberi geldi. Yeniden aday gösterilmeyeceği iddia edilen CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti.

▶️ CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti!

BATTAL İLGEZDİ'DEN ÖZEL-İMAMOĞLU İKİLİSİNE: KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYENLER TASFİYE EDİLİYOR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Battal İlgezdi şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasviye ediliyor.

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

İMAMOĞLU, İLGEZDİ'NİN YERİNE ONURSAL ADIGÜZEL'İ YAZDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak İlgezdi'nin yerine kendisine yakın Onursal Adıgüzel'i yazdıracağı biliniyor. Bugün gerçekleştirilen PM toplantısında aday olamayacağını öğrenen İlgezdi istifa kararı verdi.

DAHA ÖNCE TARTIŞMIŞLARDI
İlgezdi daha önce Ekrem İmamoğlu ile tartışmıştı. CHP'de seçim yenilgisinden sonra başlayan değişim rüzgarından sonra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İmamoğlu'na tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Fotoğrafta: Battal İlgezdi ile Ekrem İmamoğluFotoğrafta: Battal İlgezdi ile Ekrem İmamoğlu

"Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Dedim ki, 'Bana şu değişimi anlat.', dedi ki, 'Ben bilmiyorum'. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir"

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