CHP'de "Battal boy" kriz! Battal İlgezdi ipleri kopardı: Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz

CHP 'de krizlere bir yenisi daha eklendi.

CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

İMAMOĞLU, İLGEZDİ'NİN YERİNE ONURSAL ADIGÜZEL'İ YAZDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak İlgezdi'nin yerine kendisine yakın Onursal Adıgüzel'i yazdıracağı biliniyor. Bugün gerçekleştirilen PM toplantısında aday olamayacağını öğrenen İlgezdi istifa kararı verdi.