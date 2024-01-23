Son dakika haberleri... Son dakika: İsveç'in NATO'ya katılımını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
287 KABUL OYU
Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.
İsveç'teki terör eylemleri, Türkiye'nin geri adım atmasındaki en belirleyici sebeplerden biri. İsveç, Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etse de ülkede yaşanan PKK eylemleri bir süre gerilime neden oldu.
#BüyükelçiFlake: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin,#İsveç'in #NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. pic.twitter.com/m3xiAsz0qc— U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) January 23, 2024
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
İTTİFAKIN 32. ÜYESİ
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.
Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.
BAHÇELİ'DEN İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı sonrası İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin konuştu. Bahçeli, "Komisyon'da konuşmalar sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu tavırla özleşir bir yaklaşımla destek vermiştir. Bu destek Genel Kurul'da da geçerli olacaktır" ifadelerini kullandı.
KOMİSYONDA KABUL EDİLMİŞTİ
Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz Aralık ayında TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.
"AÇIK VEYA GİZLİ AMBARGOLARI KALDIRDI"
Fuat Oktay, İsveç'in NATO üyeliği konusuna ilişkin, "İsveç makamlarının terörle mücadele, askeri malzeme satışları ve savunma sanayi iş birliği gibi konularda müttefiklerimizden beklediğimiz dayanışma ruhu içerisinde hareket edip etmeyeceği hususunu sorgulamaktayız. İsveç, geçmişte özellikle PKK varlığı ve faaliyetleri bakımından Avrupa'da bir merkez haline gelmiş, 2015 sonrasında FETÖ unsurları da bu ülkede yuvalanmaya başlamışlardı. İsveç, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan 3'lü Mutabakat'tan kaynaklanan taahhütleri çerçevesinde, terörle mücadelenin daha etkin yürütülebilmesine imkan tanıyacak ve terör örgütlerinin ülkesinde faaliyetini engelleyecek yönde anayasa ve yasalarında bazı değişiklikler yaptı. Ülkemize yönelik olarak, savunma sanayi iş birliği ve silah satışlarına uyguladığı sınırlamaları ve açık veya gizli ambargoları kaldırdı" diye konuşmuştu.