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    Başkan Erdoğan NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya tüm şartları kabul ettirdi

    Başkan Erdoğan, “Teröre destek çıkan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine izin vermeyiz” dedi. Liderlerle Madrid'de 4’lü zirve düzenledi. Türkiye'nin tüm şartlarını kabul ettirdi.

    Türkiye’nin zaferi

    İŞTE TARİHİ ZİRVE SONRASI İMZALANAN MUTABAKAT:
    PKK ve uzantılarıyla mücadelede, Türkiye ile tam işbirliği yapılacak.

    Terör örğütü PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlanmayacak.



    Terör suçlularının iadesı konusunda somut adımlar atılacak.
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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya tüm şartları kabul ettirdi
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