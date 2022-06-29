Başkan Erdoğan NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya tüm şartları kabul ettirdi

İŞTE TARİHİ ZİRVE SONRASI İMZALANAN MUTABAKAT:
PKK ve uzantılarıyla mücadelede, Türkiye ile tam işbirliği yapılacak.
Terör örğütü PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlanmayacak.
Terör suçlularının iadesı konusunda somut adımlar atılacak.
İŞTE TARİHİ ZİRVE SONRASI İMZALANAN MUTABAKAT:
PKK ve uzantılarıyla mücadelede, Türkiye ile tam işbirliği yapılacak.
Terör örğütü PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlanmayacak.
Terör suçlularının iadesı konusunda somut adımlar atılacak.
Savunma sanayii ne yönelik türkiye'ye uygulanan ambargolar kaldırılacak.
Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadelede istihbarat paylaşımı yapılacak.
Başkan Erdoğan'ın uçağındaki "Republic of Turkey" yazısı "Republic of Türkiye" olarak değiştirildi.