NATO’ya girmek için Türkiye’ye aylarca yalvaran İsveç’in ikiyüzlülüğü ülke basınında! Türkiye’ye verdikleri sözleri nasıl tutmadıkları ifşa oldu

İsveç'in NATO hayalleri, bir kez daha suya düştü. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla güvenlik endişesi yaşamaya başlayan Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için görüşmelere başlamıştı. İttifak'a katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan iki ülkeden Finlandiya, Türkiye ile anlaşmaya varmasının ardından NATO'ya resmen üye oldu.
İSVEÇ KAPI DIŞI KALDI
Brüksel'deki NATO karargahında yapılan törende Finlandiya NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılan Finlandiya'nın kabulüne rağmen, terör örgütlerine adeta ev sahipliği yapan İsveç bir kez daha kapının dışında kaldı.
Finlandiya'nın üyeliği, terör örgütlerine yönelik desteğine son vermekte başarısız olan bu nedenle de Türkiye'den ret alan İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi.
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
Terör örgütü bağlantılarının yanı sıra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a müdahale edilmemesi de NATO üyeliği için Türkiye'den ret gelmesine neden oldu.
Ülkede güvenlik endişeleri bir kez daha artarken eleştiri okları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a yöneldi.