NATO’ya girmek için Türkiye’ye aylarca yalvaran İsveç’in ikiyüzlülüğü ülke basınında! Türkiye’ye verdikleri sözleri nasıl tutmadıkları ifşa oldu

Ülke basınında yer alan haberlere göre İsveç hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Ankara tarafından dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan bir Türk vatandaşını iade edeceğini duyurdu. İsveç Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı iadesinin kabul edildiği söylendi. İsveç Adalet Bakanlığı, iadenin ancak söz konusu kişinin Türkiye'ye döndüğünde yeniden yargılanması şartıyla kabul edildiğinin altını çizdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNİ KORUDULAR

Başka bir iade talebinde ise, daha önce sayısız kere kendi yargısının bağımsız olduğunu ve suçluların iadesi konusunda son sözün sahibinin yargı olacağını vurgulayan İsveç'in aksi yönde hareket ettiği anlaşıldı.

İsveç Adalet Bakanlığı'ndan elde edilen bir belgeye göre hükümet, bu iddiasının aksi yönünde hareket etti.