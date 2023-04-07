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    • Dünya
    • 07.04.2023 13:15
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    • 07.04.2023 13:25
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    NATO’ya girmek için Türkiye’ye aylarca yalvaran İsveç’in ikiyüzlülüğü ülke basınında! Türkiye’ye verdikleri sözleri nasıl tutmadıkları ifşa oldu

    Son dakika haberleri... NATO'ya girmek için Ankara'yı aşındıran İsveç'in talebi reddedilirken Finlandiya üye 31. ülke oldu. Başbakan Ulf Kristersson'u eleştiri yağmuruna tutan İsveç basını, Türkiye'ye verdikleri sözleri nasıl tutmadıklarını ifşa etti. İsveç hükümetinin, verdiği iade sözünden nasıl döndüğü İsveç basınında gündeme oturdu.

    Türkiye’ye verdikleri sözleri nasıl tutmadıkları ifşa oldu

    İsveç'in NATO hayalleri, bir kez daha suya düştü. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla güvenlik endişesi yaşamaya başlayan Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için görüşmelere başlamıştı. İttifak'a katılmak için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan iki ülkeden Finlandiya, Türkiye ile anlaşmaya varmasının ardından NATO'ya resmen üye oldu.

    İSVEÇ KAPI DIŞI KALDI
    Brüksel'deki NATO karargahında yapılan törende Finlandiya NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katılan Finlandiya'nın kabulüne rağmen, terör örgütlerine adeta ev sahipliği yapan İsveç bir kez daha kapının dışında kaldı.

    Finlandiya'nın üyeliği, terör örgütlerine yönelik desteğine son vermekte başarısız olan bu nedenle de Türkiye'den ret alan İsveç'te tartışmaları da beraberinde getirdi.

    YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
    Terör örgütü bağlantılarının yanı sıra İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'a müdahale edilmemesi de NATO üyeliği için Türkiye'den ret gelmesine neden oldu.

    Ülkede güvenlik endişeleri bir kez daha artarken eleştiri okları, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'a yöneldi.

        DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA İADEYE ONAY
        Geçtiğimiz günlerde Kristersson'un anlaşma sağlamada başarısız olduğunu vurgulayan İsveç basınında bu kez Türkiye ile yaşana iade krizinin perde arkası ifşa oldu. Başarısızlık ile suçlanan Kristersson hükümetinin Türkiye'ye iade konusunda yalan söylediği ortaya çıktı.

        Ülke basınında yer alan haberlere göre İsveç hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Ankara tarafından dolandırıcılık suçlamalarıyla aranan bir Türk vatandaşını iade edeceğini duyurdu. İsveç Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk mahkemesi tarafından 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı iadesinin kabul edildiği söylendi. İsveç Adalet Bakanlığı, iadenin ancak söz konusu kişinin Türkiye'ye döndüğünde yeniden yargılanması şartıyla kabul edildiğinin altını çizdi.

        TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNİ KORUDULAR
        Başka bir iade talebinde ise, daha önce sayısız kere kendi yargısının bağımsız olduğunu ve suçluların iadesi konusunda son sözün sahibinin yargı olacağını vurgulayan İsveç'in aksi yönde hareket ettiği anlaşıldı.

        İsveç Adalet Bakanlığı'ndan elde edilen bir belgeye göre hükümet, bu iddiasının aksi yönünde hareket etti.

        Türkiye'nin silahlı terör örgütü üyesi olduğundan şüphelendiği, 50'li yaşlarındaki İsveç vatandaşının iade talebi, hükümet tarafından reddedildi. İsveç hükümeti, söz konusu redde gerekçe olarak şahsın 'İsveç vatandaşı' olmasını gösterdi.

        Hükümetin bu ikiyüzlü politikası, ülke basınında geniş yankı buldu.

        "HÜKÜMET KARŞI ÇIKTI"

        Dagens Nyheter bu haberi, "Hükümet Türkiye'ye iadeyi reddediyor" başlığı ile servis etti. Gazete, Kristersson hükümetinin Türkiye'nin talebinin reddedilmesine ilişkin "Hükümet, Türkiye'nin iade edilmesini talep ettiği terörle suçlanan bir kişinin İsveç vatandaşı olduğu için teslim edilmesine hayır diyor" ifadelerini kullandı.

            Haberde ayrıca dikkat çeken bir detay yer aldı. Türkiye'nin terör suçlamasında bulunduğu kişinin iadesini Kasım 2022 yılında talep ettiği öğrenilirken İsveç'in bu talebi değerlendirmeye alıp reddetmesinin ise ancak geçen hafta gerçekleştiği anlaşıldı.

            Expressen gazetesi ise haberinde "Dolandırıcılık suçlamasına iade var, terör suçlamasına yok" mesajını öne çıkardı.
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            Haberler Dünya NATO’ya girmek için Türkiye’ye aylarca yalvaran İsveç’in ikiyüzlülüğü ülke basınında! Türkiye’ye verdikleri sözleri nasıl tutmadıkları ifşa oldu
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