Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! 'DEMlenmiş CHP'ye Anadolu tokadı: "31 Mart'ta ders alacaklar" | 23 Ocak 2024 MHP Grup Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi özlemle selamlıyorum. Anadolu insanımızın, his dünyasına nüfus etmek fikir insanının yegane hedefi olmalıdır. Halktan kopuk olan halkın değer yargılarına ters düşecektir. Vatana ruh katan güç kaynaklarından biri de milli duygu ile birleştiren Anadolu irfanıdır.

Anadolu irfanına güveniyoruz. Millet iradesini varlığımızın kilit taşı olarak görüyoruz. Nefisleri azanlar, iflas olmaz hastalardır. Bunların ne kendilerine ne de ülkeye faydası dokunamaz. İnsan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk için her türlü kötü role taliplerdir. Siyaset devşirmelerine ülkemiz emanet edilemez. Mayıs seçimlerinden sonra üçüncü fırsat olan 31 Mart seçimleri ile Türkiye'miz iyice hızlanacak. Yerel seçimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacak. Belediyelerde 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir. Kaybedenler kulübünde sıralanacaklardır. Demlenmiş CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacak. Sözde aydınlar, demokrasi muhalifleri, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta unutmayacakları ders alacak.

Cumhur ittifakı 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğini inşa edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı saygın adayları kademe kademe açıklamaktadır. Adaylarımız milletin takdirini kazandı. 385 adayımızı duyurdu. İnandık, başarmak için yola çıktık. Ayırmadan,, ayrışmadan çalışacağız. Birliğin gücü ile herkese ulaşacağız.

'DEM'lenmiş CHP'nin belediyelerindeki rüşvet çarklarının nerelere dayandığı herkesin bildiği skandallardan bir kısmı. Büyükçekmece'deki şaibeler, belediye mensupları tarafından kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından eleştirilmiştir. Köhne zihniyet milletle arasına duvar çemiştir. Bunların demokratlığı köprüyü geçene kadar. CHP başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de dersim diye bir yer yok, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u kurtarmak vatan borcudur.