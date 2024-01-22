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Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti'nin Ankara adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu Cengiz Topel Yıldırım mı? Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinden alınan yenilginin ardından 31 Mart seçimlerine müstakil girme kararı alan İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Cengiz Topel Yıldırım olduğu konuşuluyor. Peki Cengiz Topel Yıldırım kimdir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 20:06 Güncelleme 22 Ocak 2024, 20:26
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: İYİ Parti’nin Ankara adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Cengiz Topel Yıldırım mı? Cengiz Topel Yıldırım kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerine adım adım ilerlerken müstakil kararı alan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merak konusu olurken siyaset kulisleri hareketlendi. Kulislere göre İyi Parti, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görev yapan Cengiz Topel Yıldırım'ı Ankara için aday gösterdi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAMUOYUNA TANITILACAK
İddiaya göre, bir dönem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak da görev yapan Yıldırım'ın, 24 Ocak Çarşamba günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek bir törenle kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.

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İYİ PARTİ'DEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia hakkında İYİ Parti'den bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada "İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı hakkında bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılmıştır. Adayımıza ilişkin Parti Sözcümüz Prof. Dr. Kürşad Zorlu tarafından basın grubumuza yarın bir bilgilendirme mesajı iletilecektir" denildi.

CENGİZ TOPEL YILDIRIM KİMDİR?
Cengiz Topel Yıldırım, 1964 Nevşehir Kozaklı doğumlu olmasına karşın tüm yaşamını Ankara'da geçirmiş bir isim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve bir anlamda Mülkiyeli olan Yıldırım, başkent gündemine Ankaragücü ile çıktı.

CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi yoğun olarak geçmeye başladı. Bir dönem adaylığının kesinleştiği yönünde bilgiler gelmesine karşın aday olmadı, ilçeler için getirilen önerileri de kabul etmedi. Uzun süre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başdanışmanlığını" da yapan Yıldırım, özellikle İç Anadolu bölgesinde çalışma yaptı. Aynı zamanda işadamı olan Yıldırım, her fırsatta genel siyasete değil, yerel siyasete ilgi duyduğunu dile getirmişti.

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