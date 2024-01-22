Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Müdürü Işıl Yönet’ten akılalmaz sokak köpeği sözleri: Onları anlamaya çalışmalıyız

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri başıboş sokak köpekleri. Her an sürüyle karşınıza çıkabilen sokak köpekleri yüzünden çocuklar dışarıya çıkamaz oldu, vatandaş ise yolda temkinli yürümeye başladı.
Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri başıboş sokak köpekleri. Her an sürüyle karşınıza çıkabilen sokak köpekleri yüzünden çocuklar dışarıya çıkamaz oldu, vatandaş ise yolda temkinli yürümeye başladı.
İNSANLARIN CANI ÖNCELİKLİ GÜNDEM DEĞİL
Tüm bu saldırılar sürerken bazı güruhlar hayvanların güvenliğini insanların güvenliğinden öncelikli görmekte.
AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN ÖNERİLER
Hal böyle olunca vatandaşları canından bezdiren sorunla ilgili mantığa sığmayacak öneriler geldi.
Bu çözüm önerilerine bir yenisi eklendi.
İBB MÜDÜRÜ TAVSİYE VERDİ
İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet, katıldığı bir televizyon programında 'Sokak köpeğiyle karşılaşırsak ne yapmalıyız'? sorusuna cevap verdi.
"SOKAK KÖPEĞİNİ ANLAMALIYIZ"
Işıl Yönet, sokak köpeği gördüğümüzde köpekle göz teması kurmayıp onu anlamamız gerektiğini söyledi.
Risk altında koşulmaması gerektiğini söyleyen Yönet, sakince bölgeden uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.
"SİZİ BİR TEHDİT OLARAK ALGILARSA SİZİ KOVALAMAYA BAŞLAYACAKTIR"
İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet tavsiyelerinde şunları söyledi:
Hayvanların saldırma nedeni aslında tetiklenmeden dolayı yaşanıyor. Hayvanların çocuklara direkt bir düşmanlığı yok ama onun alanına girdiyseniz, sizi bir tehdit olarak algılarsa sizi kovalamaya başlayacaktır.
Burada serin kanlı kalmak oldukça zor. Ama hızımızı mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde hayvanla göz teması kurmadan gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayvanların kendi aralarında kurduğu bir takım bedensel iletişim unsurları var. İnsanların direkt gözünün içine bakmadan sakince yürümesi gerekiyor, insan bu halde koşmamalı ya da elinde bir poşet varsa gerçekten risk altında hissediyorsa poşeti bırakarak yürümelidir.