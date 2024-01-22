SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Müdürü Işıl Yönet'ten akılalmaz sokak köpeği sözleri: Onları anlamaya çalışmalıyız

Son dakika haberleri... Türkiye'nin dört bir yanından başıboş sokak köpeği saldırısı haberleri gelirken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet'ten akılamaz öneriler geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Yönet, sokak köpeklerini anlamamız gerektiğini söyledi. Köpeklerin vatandaşı hastanelik eden saldırıları hakkında da "Hayvanların saldırma nedeni aslında tetiklenmeden dolayı yaşanıyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 19:29 Güncelleme 22 Ocak 2024, 19:44
Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Müdürü Işıl Yönet’ten akılalmaz sokak köpeği sözleri: Onları anlamaya çalışmalıyız

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri başıboş sokak köpekleri. Her an sürüyle karşınıza çıkabilen sokak köpekleri yüzünden çocuklar dışarıya çıkamaz oldu, vatandaş ise yolda temkinli yürümeye başladı.

İNSANLARIN CANI ÖNCELİKLİ GÜNDEM DEĞİL

Tüm bu saldırılar sürerken bazı güruhlar hayvanların güvenliğini insanların güvenliğinden öncelikli görmekte.

AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN ÖNERİLER

Hal böyle olunca vatandaşları canından bezdiren sorunla ilgili mantığa sığmayacak öneriler geldi.

Bu çözüm önerilerine bir yenisi eklendi.

İBB MÜDÜRÜ TAVSİYE VERDİ

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet, katıldığı bir televizyon programında 'Sokak köpeğiyle karşılaşırsak ne yapmalıyız'? sorusuna cevap verdi.

"SOKAK KÖPEĞİNİ ANLAMALIYIZ"

Işıl Yönet, sokak köpeği gördüğümüzde köpekle göz teması kurmayıp onu anlamamız gerektiğini söyledi.

Risk altında koşulmaması gerektiğini söyleyen Yönet, sakince bölgeden uzaklaşılması gerektiğini kaydetti.

"SİZİ BİR TEHDİT OLARAK ALGILARSA SİZİ KOVALAMAYA BAŞLAYACAKTIR"

İBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Işıl Yönet tavsiyelerinde şunları söyledi:

Hayvanların saldırma nedeni aslında tetiklenmeden dolayı yaşanıyor. Hayvanların çocuklara direkt bir düşmanlığı yok ama onun alanına girdiyseniz, sizi bir tehdit olarak algılarsa sizi kovalamaya başlayacaktır.



Burada serin kanlı kalmak oldukça zor. Ama hızımızı mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde hayvanla göz teması kurmadan gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayvanların kendi aralarında kurduğu bir takım bedensel iletişim unsurları var. İnsanların direkt gözünün içine bakmadan sakince yürümesi gerekiyor, insan bu halde koşmamalı ya da elinde bir poşet varsa gerçekten risk altında hissediyorsa poşeti bırakarak yürümelidir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı
Özgür Özel’den DEM’le ortak ağız: Tunceli’ye Dersim dedi!
Karmod
SON DAKİKA