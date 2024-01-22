Son dakika: CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Müdürü Işıl Yönet’ten akılalmaz sokak köpeği sözleri: Onları anlamaya çalışmalıyız

Hayvanların saldırma nedeni aslında tetiklenmeden dolayı yaşanıyor. Hayvanların çocuklara direkt bir düşmanlığı yok ama onun alanına girdiyseniz, sizi bir tehdit olarak algılarsa sizi kovalamaya başlayacaktır.





Burada serin kanlı kalmak oldukça zor. Ama hızımızı mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde hayvanla göz teması kurmadan gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hayvanların kendi aralarında kurduğu bir takım bedensel iletişim unsurları var. İnsanların direkt gözünün içine bakmadan sakince yürümesi gerekiyor, insan bu halde koşmamalı ya da elinde bir poşet varsa gerçekten risk altında hissediyorsa poşeti bırakarak yürümelidir.