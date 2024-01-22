Son dakika: İsveç’in NATO üyeliğinde kritik hafta! TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak

"AÇIK VEYA GİZLİ AMBARGOLARI KALDIRDI" Fuat Oktay, İsveç'in NATO üyeliği konusuna ilişkin, "İsveç makamlarının terörle mücadele, askeri malzeme satışları ve savunma sanayi iş birliği gibi konularda müttefiklerimizden beklediğimiz dayanışma ruhu içerisinde hareket edip etmeyeceği hususunu sorgulamaktayız. İsveç, geçmişte özellikle PKK varlığı ve faaliyetleri bakımından Avrupa'da bir merkez haline gelmiş, 2015 sonrasında FETÖ unsurları da bu ülkede yuvalanmaya başlamışlardı. İsveç, NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan 3'lü Mutabakat'tan kaynaklanan taahhütleri çerçevesinde, terörle mücadelenin daha etkin yürütülebilmesine imkan tanıyacak ve terör örgütlerinin ülkesinde faaliyetini engelleyecek yönde anayasa ve yasalarında bazı değişiklikler yaptı. Ülkemize yönelik olarak, savunma sanayi iş birliği ve silah satışlarına uyguladığı sınırlamaları ve açık veya gizli ambargoları kaldırdı" diye konuşmuştu.

"BUGÜNE KADAR ATTIKLARI ADIMLAR VE TAAHHÜTLERİ MEMNUNİYET VERİCİ"

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard ile yaptıkları görüşmeye ilişkin de Oktay, "Büyükelçi, kutsal değerlerimize yönelik çirkin saldırıların engellenmesi konusunda da gerekli yasal düzenlemeler için bir çalışma başlattıklarını, öte yandan ne hükümetinin ne de İsveç halkının çoğunluğunun bu saldırıları tasvip etmediğini özellikle vurgulamak istediğini belirtmiştir. İsveç makamlarının bugüne kadar attıkları adımlar ve taahhütleri memnuniyet verici" dedi.

"İSVEÇ'İN ÜYELİĞİNİN GERÇEKLEŞMESİ BU BAHANELERİ KALDIRACAK"

Komisyonda, İsveç'in NATO'ya üye olmasına ilişkin protokolün görüşmelerine geçildi.

Komisyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da, İsveç'in terör örgütlerine bakış açısına değinerek, "Bazı ülkelerin savunma sanayisi konusunda bize ve başka ülkelere bazı ambargolar uyguladıklarını biliyoruz. Bahaneler genellikle İsveç'in üyeliğinin gecikmesi sözüyle ortaya konuluyordu, İsveç'in üyeliğinin gerçekleşmesi bu bahaneleri kaldıracak" dedi.



"İSVEÇ'İN UYGULADIĞI KISITLAMALARI KALDIRMASI SAVUNMA SANAYİMİZ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Bakan Yardımcısı Akçapar, F-16 konusunda bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ABD Başkanıyla en son telefon görüşmesinde ABD Başkanı F-16 konusunda İsveç'in üyeliği gerçekleştikten sonra Kongre üzerinde etkisini kullanarak bizim hiçbir zaman kabul etmediğimiz o bağlantıyı zaten onlar da aşmak için Kongre nezdinde girişimde bulunacaklarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok açık ifadelerle teyit etti. İadelerde yeni bir durum yok, sınır dışında da bir durum yok. Derdest taleplerimiz var, bunlar halen işlemde. İsveç'in çok gelişmiş bir savunma sanayisi var; ileri teknoloji ve sanayi tabanına sahip olan bir ülke. İsveç'in bu sürede uyguladığı kısıtlamaları kaldırması savunma sanayimiz açısından önem taşıyor. Yapılan tüm silah ihraç, lisans ve izinlerini de vermiş bulunuyor; reddedilen bir başvuru yok, bunu çok önemli bir husus olarak ve ulusal, milli güvenliğimizde savunma sanayimizin gelişmesine verdiğimiz öncelik çerçevesinde önemli bir husus olarak altını çizmek istiyoruz" diye konuştu.

Vi välkomnar att utrikesutskottet i Turkiet godkänt Sveriges Nato-ansökan. Nästa steg är att parlamentet ska rösta om frågan. Vi ser fram emot att bli medlem i @NATO — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) December 26, 2023

İSVEÇ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.