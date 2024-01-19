CHP’nin ’şeffaf’ ittifak ortağı DEM’den devlete ’katliamcı’ iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi ’kürdistan’ ilan ettiler

PKK'LILARLA AĞIZ BİRLİĞİ YAPIP İFTİRA ATTI Aynı programda PKK'lı sunucu ise devleti katliamcı olmakla suçladı. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da PKK'lılarla ağız birliği yaparak 'kesinlikle' dedi, aleni bir şekilde devlete iftira attı. CHP 'nin yerelde ittifak uğruna yollarına kırmızı halılar serdiği DEM Partisi'nin devlete katliamcı demesi, Özgür Özel 'in de bu sözleri yutması toplum vicdanını yaralayan bir unsur olarak kayıtlara geçti.

Bir yandan da Kandil'den CHP - DEM ittifakına yön tayin ediliyor. PKK'nın Avrupa ayağında yer alan sözde KCDK-E Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, DEM Parti 'nin CHP ile ittifak yapması sonrası Öcalan'ı özgürleştirmek için sürecin müsait olduğunu dile getirdi.

PKK ELEBAŞINDAN İTTİFAKA ÖVGÜ CHP - DEM hattındaki 'Öcalan' pazarlığı sonrası PKK'lı Helin Ümit'ten kirli ittifaka övgü gecikmedi. Ümit, "Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli" deyip 'yerel özeklik' talebiyle pazarlıkta el yükseltti.

CHP - DEM hattındaki Öcalan pazarlığı sonrası PKKlı Helin Ümitten kirli ittifaka övgü: Yerel demokrasiyi ve iradeyi oluşturmak çok önemli

'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren CHP lideri Özgür Özel'e Kandil'in övgüsüne de mazhar oldu.



PKK televizyonlarında Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel'in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi.

CHP "ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" ÇİZGİSİNE GELDİ

DEM Parti Şanlıurfa vekili Dilan Kunt Ayan, PKK televizyonuna konuk olup bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi.

Öncelikli gündemlerinin Öcalan üzerindeki tecrit olduğunu dile getiren Ayan, CHP'nin de bu durumu kabullendiğini işaret ederek "Seçime giderken tüm ittifaklarımızın bu dengeyi kabul etmesinden kaynaklı bu bir gerçekliğimiz. Öcalan kendi üzerindeki rol ve misyonunu oynayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.