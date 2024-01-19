CHP’nin ’şeffaf’ ittifak ortağı DEM’den devlete ’katliamcı’ iftirası! PKK kanalında doğu illerimizi ’kürdistan’ ilan ettiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PKK'nın siyasi kolu DEM ile yerelde ittifak için safları sıkı tutuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek PKK partisi ile yakın temas halinde olmaktan geri durmuyor.
Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
CHP'YE 'DEM'Lİ İTTİFAK... KANDİL'İN PARTİSİ SOMUT KARŞILIK İSTİYOR
CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı toplum vicdanını yaralarken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor. İstanbul'da da Adalar ve Esenyurt'u istiyor.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Özgür Özel'den 'şeffaflık' ve 'kayyum' vaadi alan DEM'liler skandalda vites yükseltti.
ÖZEL'DEN 'KAYYUM' VAADİ ALDILAR, BÖLÜCÜLÜĞE BAŞLADILAR
DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz, PKK kanalına konuk olup Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerimizi 'Kürdistan' olarak tanımladı.
CHP'den bekledikleri şeffaf ittifakın tezahürü olarak 'kayyum' söylemine sığınan Kalmaz, "Kayyum politikaları bir bütünen toplumun hepsine yansıyor" dedi.